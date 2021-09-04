Счастливая Собчак заикнулась о достоинстве Богомолова: Отдельная величина

Ксения Собчак рассказала, за что полюбила своего мужа Константина Богомолова.

Недавно телеведущая Ксения Собчак дала интервью Ирине Безруковой в рамках программы "Начало". Во время диалога актриса театра и кино и журналистка успели обсудить много тем. Одной из самых запоминающихся стала история любви Собчак и Богомолова.

Ведущая YouTube-шоу "Осторожно Собчак" расхвалила своего знаменитого супруга. Она уверена, что ее избранник не похож ни на кого другого. "Муж – это отдельная величина. Я была ошарашена его масштабом", – откровенно рассказала Собчак.

"Блондинка в шоколаде" даже назвала режиссера гением. Она уверена, что через несколько лет все оценят талант Богомолова и поймут, что он делает очень много для российского искусства и , в частности, для театра.

"Я считаю его гениальным человеком. И не потому, что он мой муж", – заявила Ксения.

Напомним, что Константин Богомолов – не первый муж Собчак. До этого она находилась в браке с Максимом Виторганом. У пары родился ребенок. Мальчику дали необычное имя – Платон.

Брак распался несколько лет назад. Ксения Собчак объяснила это тем, что ее чувства к супругу остыли. Собчак не долго страдала после развода, практически сразу же она вступила в новые отношения. А вот артист еще много месяцев не мог найти свою вторую половинку.