Оголившая соски Калашникова разыгралась на пляже: Хочется замуж

Поп-дива Анна Калашникова снялась топлес. Блондинка показала пышную грудь.

Красотки из мира шоу-бизнеса нередко выставляют на обозрение эротические снимки. Певица Анна Калашникова в их числе. 37-летняя звезда похвасталась соблазнительными изгибами и голым бюстом в социальной сети. Артистка сняла верх от купальника на Мальдивском пляже и устроила фотосессию. Анна Калашникова поиграла песчинками, засыпав ими голые соски.

Итоги пикантной съемки опубликовала "Комсомольская правда". Обнаженная певица позировала, лежа на берегу Индийского океана. Исполнительница хита "Обезоружена" распласталась возле бирюзовых вод, стараясь излучать сексуальную энергию.

Известно, что провокационные кадры звезда сделала ради подарка любимому. С этими фотографиями она готовит календарь для избранника. Уже не первый год она состоит в отношениях с банкиром Иваном Семеновым, а окольцевать миллионера у нее пока не получилось. Анна Калашникова хочет замуж, поэтому намерена сделать приятное своему бойфренду. Оценит ли он такой сюрприз — покажет время.

Как писали "Дни.ру", звезда появляется на светских мероприятиях без трусов. Светская львица рада удивлять публику необычным видом. Артистка признавалась, что жених не ревнует ее в такие моменты. "Трусы – это лишнее! Пусть все проветривается!" — заявила Анна Калашникова.