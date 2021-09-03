"Зачем ей старый ***?": Новая любовница Тимати произвела фурор

Рэпер Тимати наслаждается отдыхом с яркой моделью. Личность девушки стала известна.

Рэпер Тимати уже не скрывает разрыва с победительницей шоу "Холостяк" Катей Сафаровой. Звездный мужчина уверенно публикует в Сети фотографии с острова Миконос, где отдыхает с новой пассией. На одним из снимков Тимати показал, как его шею обвивает женская рука. Внимательные фанаты вычислили девушку в Сети по красному маникюру и золотому кольцу на пальце. Ей оказалась украинская модель Саша Дони — длинноногая блондинка, которая внешне напоминает экс-возлюбленную артиста Алену Шишкову.

Поклонники Тимати массово набросились на инстаграм-аккаунт девушки. У нее прибавилось много подписчиков и комментариев под фотографиями из Греции. Хейтеры мощно раскритиковали Сашу Дони. "Очередная эскортница", "Переделанная кукла, грудь явно не по размеру и смотрится неестественно", "Дороговато выходит ему, если он просто клиент", — написали пользователи Сети.

Некоторые решили, что Саша Дони станет матерью третьего ребенка рэпера. Народ начал обсуждать, кто появится у артиста на этот раз — мальчик или девочка. Многие отметили, что модель выглядит достаточно привлекательно, но Тимати ей не подходит. "Зачем ей старый *** (мужской половой орган — прим. ред.)?", "Лучше не рожать от такого", "Вот именно дуры ведутся", — объявили комментаторы.