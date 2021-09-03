Теперь танцуй в инвалидном кресле: врачи спасают изувеченную Аниту Цой

Клипы Аниты Цой – всегда произведение искусства и яркая необычная экранная картинка. В поисках идеальных локаций певица отправляется в самые красивые места. На этот раз для съемок клипа "Пятый океан" было выбрано древнее соленое озеро Туз в Турции. Трехдневная экспедиция в пустыню оказалась непростым испытанием для группы и исполнительницы.



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