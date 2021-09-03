Теперь танцуй в инвалидном кресле: врачи спасают изувеченную Аниту Цой

Ноги Аниты Цой за долгие часы съемок покрылись многочисленными ссадинами от кристаллов соли, которые доставляли дискомфорт и страшно щипали. Но, что не сделаешь ради шикарного результата, который поклонники артиста смогут оценить на экране уже совсем скоро.
"Казалось бы, что все неприятности уже позади, съемки клипа успешно завершены и можно расслабиться в единственный выходной день, погулять по Анкаре, в которой я никогда не была, – рассказала Анита Цой. – Но прогулка по старому городу и посещение Цитадели Хизар обернулись серьезной травмой. Выходя из древней крепости в пляжных тапочках, я поскользнулась на древнем камне".
"Первая мысль, которая меня посетила, когда я поняла, что не могу подняться и встать на ногу: "Что же теперь делать? Ведь через месяц у меня юбилейное шоу в Кремле", – признается артистка.
Вердикт врачей в местном травмпункте был неутешительным. Во время падения певица получила трещину в ступне. Ей была оказана необходимая помощь, на ногу надели специальный медицинский сапог, чтобы зафиксировать пострадавший голеностопный сустав. Медики также сказали, что на ближайший месяц, пока нога будет заживать, артистке категорически запрещено ходить на каблуках.
Сразу по возвращению в Москву Анита начала интенсивный курс физиотерапии, и абсолютно уверена, что к 1 октября, ко дню своего юбилейного кремлевского шоу, она обязательно будет в полной боевой готовности и большой праздник непременно состоится.
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