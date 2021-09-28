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Шоу-бизнес
"Немыслимо": творившееся в гей-клубе на концерте Лолиты шокировало православных

"Немыслимо": творившееся в гей-клубе на концерте Лолиты шокировало православных

Социальные сети наполнены видео с концерта Лолиты в самом большом гей-клубе страны – в минувшие выходные она зажигала там. Неискушенная публика, правда, сравнила выступление для любителей однополых связей с шабашем и вакханалией во время чумы.
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Для многих жителей богохранимой России само наличие в православной стране геев кажется диким. Да еще и в таком количестве! Не иначе – тлетворное влияние запада! Какие духовные скрепы это могут выдержать? Да еще и оказывается, в стране есть специальные клубы для сексуальных меньшинств. И не где-нибудь, а на улице с гордым названием Ленинская Слобода.

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Сюжеты Гей-скандалы

Лолита Марковна Милявская (Горелик)

Лолита Марковна Милявская (Горелик) певица

А развлекают любителей однополой любви все сливки отечественного шоу-бизнеса – Сергей Лазарев, Ольга Бузова словно прописались тут. Но больше всего геев, традиционно, собирается на концертах Лолиты. Они давно уже считают Милявскую своей королевой! Поклониться ей в этот раз пришло столько парней нетрадиционной сексуальной ориентации, что, казалось, клуб лопнет.

"Сколько их развелось!", "Теперь понятно, почему нормальных мужиков днем с огнем не найти", "Их много везде, особенно во власти, неверное, хозяин клуба тоже из этих", "Бедные женщины! Как после войны, опять мужиков не хватает", "Они точно "сексуальное меньшинство"? "30 лет назад это было немыслимо, интересно, что будет еще через 30 лет", "Москва вымрет такими темпами, одна надежда на мигрантов и на регионы", "Проснешься однажды утром, а вокруг тебя одни геи – кошмар", "Если все мужики станут геями, сперма станет дефицитным товаром, и к тому же недешевым" – удивляется в "Инстаграме" воцерковленные люди кадрам из переполненного гей-клуба.

Но нашлись и те, кто о публике этого концерта Лолиты высказался не вполне толерантно и даже резко. "Взять бы их там всех, да замуровать!", "Их бы в армию, да на марш-бросок, всю эту нечисть", – призывают отличающиеся повышенным человеколюбием граждане, являя тем самым свое воспитание, культуру и тактичность. И это самые мягкие высказывания, остальные при публикации в СМИ могут показаться разжиганием розни и призывом к убийству.

Впрочем, в этом нет ничего странного, ведь гомофобия в нашей стране культивируется уже давно. Добавьте к этому агрессию, которая разъедает мозг людей. И получится именно эта реакция. За которую, признаться, стыдно.

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Фото: Krista Kennell / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Автор: 28 сентября 2021, 13:46
ФОТОРЕПОРТАЖ

Концерт Бузовой в гей-клубе закончился под утро массовой оргией

комментарии

Ответить:

Гость867196
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Какое правительство-такие и "плоды". Главной семейной пары страны- не наблюдалось?
1

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