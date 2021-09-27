Раскрыты причины ухода Мартиросяна

Несколько лет назад Гарик Мартиросян ушел из шоу Comedy Club, в котором он был очень востребован.

Внезапный уход любимого юмориста из популярного телешоу на канале ТНТ до сих пор вызывает вопросы и недоумения многочисленных поклонников. В недавнем интервью Ирине Шихман в ютуб-шоу "А поговорить?" Гарик Мартиросян раскрыл причины своего поступка. Оказалось, что он шел к этому давно.

Шоумен пояснил, что ему приходилось очень тяжело работать. Каждую неделю Мартиросяну и его коллегам по шоу нужно было выдавать в эфир готовую часовую передачу. Для этого Гарику приходилось сидеть на работе чуть ли не до трех часов ночи. Попутно постоянно возникали какие-то трудности: кто-то заболел, кто-то просто отказался выступать.

Кроме того, в Comedy Club у Мартиросяна был довольно большой коллектив, что тоже влекло за собой определенные последствия. Шоумену регулярно приходилось иметь дело с чьими-то капризами, психозами или принципами, которые в основном касались отношений между людьми. В результате мужчине все это надоело, и он окончательно решил уйти.

Мартиросян признался Шихман, что сейчас его не пугает собственное отсутствие на телеэкранах. Шоумен чувствует себя прекрасно и знает, что может вернуться к своей публике, когда того захочет.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что изменившийся Гарик Мартиросян шокировал народ внешним видом.