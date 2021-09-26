Башаров шокировал признанием о наличии у него двоих детей из Сирии

Актер нередко оказывается в центре скандалов на почве личных отношений с женами и общих детей. По официальным данным у Башарова двое детей – 17-летняя дочь и 5-летний сын, от первого и третьего брака. Недавно общественность была шокирована новостью о том, что у Марата есть еще двое детей.
Оказалось, что во время благотворительного визита в Сирию Башаров познакомился с детьми беженцев Асми и Ахмадом. Они еще маленькие, у них есть родственники, однако семьи живут в ужасных по меркам российского актера условиях. Он не смог пройти мимо увиденного в лагере беженцев и решил оформить над малышами опеку. Естественно, речи об усыновлении не идет, так как у ребят есть родня. Башаров оказывает материальную помощь и иногда приглашает Асми и Ахмеда к себе в гости в Москву.
В эфире программы "Ты не поверишь" на НТВ актер рассказал, что этой зимой дети приезжали погостить. Им очень понравился снег и они собираются приехать еще. Башаров будет очень рад снова принять подопечных в Москве.
Стоит отметить, что после всех скандалов с домашним насилием, разводами и алкоголизмом Марат Башаров решил взяться за себя. Он перестал пить и ведет здоровый образ жизни. Поговаривают, что толчком к трезвости стал новый контракт с ТНТ. Башаров будет вести новый сезон "Битвы экстрасенсов".
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