Аборт и измена жене: Башарова втянули в грязный скандал с генетической экспертизой

Актриса Татьяна Шитова рассказала о войне, которую ей пришлось пройти ради доказательства отцовства для своей дочери.

Имя Марата Башарова часто фигурирует в скандальных хрониках после его громкой жизненной истории с пьянством, разводом и рукоприкладством. Однако на этот раз скандал прошел по касательной. Драма развернулась в семье актрисы и звезды российского дубляжа Татьяны Шитовой, которая в юности имела отношения с Маратом Башаровым, пишет Starhit.

Жизненные пути Башарова и Шитовой разошлись, и ее судьба сложилась очень непросто. Сейчас она вспоминает об этом с улыбкой и благодарна за все. В свежем интервью актриса рассказала, как много лет назад ей пришлось бороться за собственную честь.

В свое время у Татьяны Шитовой были отношения с женатым коллегой Анатолием Журавлевым. Актриса родила от него дочь, после чего начался скандал с генетическими экспертизами и доказательством отцовства. Сначала Татьяна даже хотела сделать аборт, но решила рожать. Журавлев не верил, что девочка родилась от него.

Сегодня Татьяна Шитова уверяет, что не разбивала семью Анатолия Журавлева, и он был дан ей судьбой для продолжения рода.

"Пришлось делать ДНК-экспертизу, когда Василисе было два или три года. Тогда дочь впервые встретилась с папой. Все прошло безболезненно", – рассказала 46-летняя Шитова в эфире передачи "Судьба человека" на "России 1".