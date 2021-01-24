"Обсуждали условия развода": Костюшкин рассказал о проблемах в браке

Выяснилось, что миловидный 49-летний певец имеет весьма скверный характер. Стас Костюшкин постоянно провоцирует возлюбленную, повышает на нее голос и выкрикивает неприятные фразы.

По словам самого артиста, он частенько грешит подобным поведением. Супруга больше не могла игнорировать заскоки мужчины и записала его монолог на диктофон. Юлия даже пригрозила Стасу, что покажет всем, какой он на самом деле.

Примечательно, что Костюшкин удалил запись и признался об этом в эфире телепередачи Кудрявцевой. Он добавил, что "иногда его заносит". Несмотря на то, что музыкант приверженец душевного покоя и гармонии, он очень вспыльчивый и категоричный.

Стоит отметить, что возлюбленная певца спокойно реагирует на все издевки и критичные замечания. Юлия не сказала, что готова мириться с подобным поведением Станислава, однако и не начала "разносить" его в пух и прах перед многочисленной аудиторией.

Телеведущая Лера Кудрявцева предположила, что возлюбленная артиста списывает происходящее на детскую психологическую травму. Напомним, что в юном возрасте Костюшкин стал жертвой педофила.

Ходили слухи, что несколько лет назад музыкант даже шантажировал женщину разводом. Сейчас же супруга утверждает, что готова простить Стасу абсолютно любые поступки.

"Три года назад обсуждали условия развода. Он тогда улетел в Таиланд, сказав: "Я вернусь – будем разводиться". Думаю, я и простила бы ему измену. Когда я сильно влюбляюсь, то могу простить все", – призналась Юлия.

