Опасное состояние: Королевой вызвали бригаду медиков после признания о внебрачной дочери

Певица очень волновалась, делая шокирующие признание.

Накануне свет увидело интервью Наташи Королевой. Беседа вокалистки с телеведущей Лерой Кудрявцевой стала резонансной. Дело в том, что 48-летняя вокалистка рассказала о двухлетней дочери, которую скрывала даже от семьи.

Как оказалось, несколько лет назад Королева подарила яйцеклетку другу, который живет в США. Мужчина не мог завести детей обычным способом, так как, по словам Натальи, у него "нестандартные отношения". Малышку выносила суррогатная мать. Девочка живет с папой в Сан-Франциско. Наталья несколько раз навещала кроху.

В личном инстаграм-аккаунте Наташа Королева написала, что признание стоило ей немалых сил. Наталья очень переживала, поэтому ее давление периодически повышалось до 180. На всякий случай редакторы шоу вызвали бригаду медиков. "Скорая" дежурила за кадром до конца съемок.

Отметим, из-за резких скачков давления у знаменитости мог случиться гипертонический криз. Это очень опасное состояние, при котором необратимо страдают важные органы и системы организма.

Королева призналась, что устала хранить тайну. Тем более, что с каждым годом скрывать правду становилось все сложнее.



Наталья Королева также вспомнила, как однажды беседовала с режиссером Станиславом Говорухиным. По словам певицы, кинематографист считал ее очень необычным человеком. Тогда Говорухин дал Королевой совет, который помогает ей по сей день. "Слушай свое сердце и поступай как оно велит!" – сказал режиссер Наталье. Станислав Сергеевич считал, что Наташе нельзя присушиваться к мнению людей. Певице суждено всегда оставаться непонятой. Дескать, ее поступки не вписываются в привычную парадигму.