Видео сосущей Кошкиной показали на федеральном канале

На телеканале "Пятница!" продолжается кулинарное шоу "Кондитер" с его ведущим Ренатом Агзамовым. Он славится своими шедеврами, которые приготовил для многих российских звезд. За это Агзамова прозвали "королем тортов". Он готовил 240-килограммовый торт в форме яхты Алишеру Усманову, торт в виде люстры-баккара для Ольги Бузовой и многие другие запоминающиеся съедобные композиции.
Суть нового реалити заключается в том, чтобы превзойти кулинарный талант Агзамова и удивить его. Новыми гостями очередного спецвыпуска программы стали певец Шура, ведущая Анна Семенович и модель Яна Кошкина.
Одним из заданий стал поиск подсказки, которая была спрятана в одном из множества леденцов на палочках. Их нужно было рассосать, чтобы извлечь оттуда записки. Шура сразу заявил, что "столько не насосет". Тогда на помощь пришла Яна Кошкина. Она широко открыла рот и подошла к заданию со знанием дела.
"Тогда я попробую! Вы готовьте, а мы будем сосать", – сказала актриса.
Напомним, Яна Кошкина – звезда телесериалов и популярный блогер. Зрители помнят ее по сериалам "ЧОП", "Кухня", "Молодежка" и "Интерны". В ее портфолио более 40 лент. Также актриса работала ведущей программы "Короли фанеры" на Первом канале.
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