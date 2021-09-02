"Переживаем": Гурцкая беспокоится за бросившего школу сына

В День знаний певица опубликовала в своем инстаграм-аккаунте фото своего наследника Константина и рассказала о том, как круто изменилась его жизнь. Дело в том, что еще весной мальчик внезапно решил уйти из общеобразовательной школы и посвятить свою жизнь музыке. Целеустремленный наследник Дианы Гурцкая (ее мегрельская фамилия не склоняется – Прим. ред.) долго занимался и поступил в музыкальное училище имени Гнесиных.
Даже после поступления Константин продолжил заниматься, чтобы не ударить в грязь лицом, и пришел в училище практически во всеоружии. Накануне у юноши был первый учебный день в новом заведении. Вместо обычных школьных уроков у Кости теперь пары – все по-взрослому. Гурцкая понимает, что жизнь сына сильно изменится, и очень беспокоится за ребенка.
"Переживаем, конечно, но лучше сделать и сожалеть, чем не сделать и сожалеть!" – написала звезда.
Ранее певица признавалась, что они с супругом пытались отговорить наследника бросать школу и переходить в столь серьезное училище, однако парень настоял на своем.
Поклонники Гурцкая пожелали ее сыну успехов, и выразили надежду на то, что у Кости все обязательно получится. Очень надеется на это и сама певица.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, почему сын отказался от щедрых подарков Дианы Гурцкая.
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