"Не надо мне от вас ничего!": сын отказался от щедрых подарков Дианы Гурцкая

Константин Кучеренко, единственный сын певицы Дианы Гурцкая, 29 июня отметил 14-летие. Он вырос красавцем и пошел в музыку – только что успешно сдал экзамены в престижное учебное заведение, о чем и сообщил корреспонденту "Дни.ру" за кулисами фестиваля "Славянский базар в Витебске".

"Я всего достигаю сам, без блата и громких имен родителей, – уверяет Константин. – Семья была очень рада, что я самостоятельно поступил в Гнесинку, а я так вообще заорал на всю квартиру".



Сын Дианы Гурцкая (ее мегрельская фамилия не склоняется – Прим. ред.) с красным дипломом окончил музыкальную школу имени Аркадия Островского, успешно сдал экзамены и поступил в специализированную музыкальную школу имени Гнесиных. Он – парень очень скромный и самодостаточный.

"Я всегда прошу, даже умоляю родителей не дарить мне дорогие подарки, телефоны и прочее, – признался Костя. – Просто стараюсь сам развиваться, зарабатывать. Например, развиваю стриминговые платформы (взаимодействие с аудиторией в прямом эфире, когда стример играет в онлайн-игру, печет торт или просто общается со зрителями – Прим. ред.). Контентом может быть все – общение с мамой, игра. Один раз даже удалось получить очень приличную монетизацию просмотров – денег хватило на счастье семьи!"

О том, чтобы стать артистом, Костя пока не думает. "Я не знаю, что меня ждет, как сложится будущее, где я буду жить, – пояснил парень. – Пока займусь самообразованием, а буду жить в России или за границей – покажет время".

Ранее в интервью "Дни.ру" Диана Гурцкая хвасталась: "Мой сын – человек очень самостоятельный. Он сам всего добивается. Когда он учился в музыкальной школе, я не часто там появлялась, хотя и хотелось приехать. И даже сейчас, когда у него был волнительный день экзаменов, нас с папой не было рядом – поехал поддерживать Костю мой брат, его дядя. Потому что сын хотел сделать все сам – я это стремление очень приветствую!"