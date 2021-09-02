"Лишь бы не рак": народ всполошился из-за внешнего вида Пугачевой

В одном из неофициальных инстаграм-аккаунтов Примадонны на днях появилось свежее селфи 72-летней знаменитости. На фото Алла Борисовна запечатлена вместе с мальчиком, в котором народ узнал внучатого племянника звезды. Сама Алла Пугачева предстала без макияжа и не постеснялась близко показать все несовершенства своего уже не молодого лица.
Многочисленные поклонники артистки принялись живо обсуждать внешность звезды, которая в последнее время довольно редко появляется на публике. Пользователи отметили, что Примадонна сильно постарела, и даже призвали женщину не показывать такие снимки, чтобы не пугать народ.
Кто-то из фолловеров заметил на лице Пугачевой большую родинку, которой не было раньше. Люди предположили, что это тоже свидетельство старческих изменений и даже заподозрили, что такие признаки могут свидетельствовать об онкологии.
Обеспокоенные фолловеры написали:
"Никогда не видела родинку на лице любимой Аллы" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Похоже на родинку. Лишь бы не рак! Такое в старости может возникать, организм слабеет:((", "Фото неудачное! зачем выставлять?", "Как не скрывай,а возраст свое берет".
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как Алла Пугачева отвела детей на школьную линейку.
Популярные темы форума
Какой вес для роста 152 см вы считаете идеальным?
Жена ко мне охладела
Идеальный мужчина
Потолстела на 7 кг
Воровство
Отношения моей девушки с моим отцом
Неудачник
Плаксина
Насекомые в квартире
Хочу увеличить грудь