Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Покиньте страну в 24 часа: Цой объявили персоной нон-грата за оскорбление святыни
Развод и раздел имущества: Брак Урганта рухнул в одночасье
Господи, спаси: врачи "Склифа" борются за жизнь любовника Собчак
Оголившаяся Валерия снялась на фоне покойника: Неуместно и глупо!
партнеры
Четверг
16 сентября
Лента новостей
10:13
В Петербурге школьница отравилась парами хлора
10:04
В США назвали Россию главной военной угрозой для НАТО
09:54
Стало известно о состоянии сильно сдавшего Губина
09:41
Изменившегося Галкина уличили во лжи: Пристрастился к макияжу
09:13
Оголившаяся Королева пустилась в пляс под песню Николаева
09:00
Под Воронежем вооруженный мужчина пытался взорвать отдел полиции
08:57
Лечилась самогоном: Татьяна Абрамова об осложнениях после коронавируса
08:55
Пресняков высказался о недуге старшего сына после новости о тяжелом состоянии
08:48
Оливер Стоун: Россия была бы уничтожена без Владимира Путина
08:32
Пугачева одобрила важное решение в жизни Вайкуле
08:24
На востоке Москвы произошел пожар в общественной бане
06:03
Домнин день: Обычаи и запреты 16 сентября
04:09
"До чего докатилась": почему Валерию обругали за фото на фоне покойного Кобзона
02:08
Италия и Ливан встретились на московской кухне
23:58
Изнасилованного парнем Костюшкина отправили на обследование
22:50
"Поганый роток": Облитая помоями Пугачева оскалилась на Гулькину
22:13
"Железный купол" на Украину: СМИ раскрыли план Конгресса США
21:46
Диалог Белоруссии и Запада можно ожидать ближе к весне 2022 года – аналитик Тышкевич
20:41
Политолог Поротников: Лукашенко пора отпустить ситуацию и переходить к операции "Преемник"
20:06
В Петербурге у мертвого ребенка нашли оставленный врачами кусок иглы
19:39
Оголившая зад Толкалина покрутилась на шесте
19:16
В винном размышлении
19:10
Произошла первая в истории госпитализация из-за компьютерной зависимости
18:56
"Бедная": народ рыдает от вида MaкSим после комы
18:55
Вакцины от гриппа оказались эффективными против коронавируса COVID-19
18:48
Перечислены округа Подмосковья с худшей коронавирусной ситуацией
17:52
В богадельнях кормят лучше: на банкете Met Gala звезд Голливуда потчевали склизкой крупой
17:26
МЧС предупредило жителей столичного региона о заморозках до минус четырех градусов
17:16
Жириновский предложил поделить российские школы на мужские и женские
17:05
Диетолог назвала способ снизить уровень холестерина
16:59
Исколовшая вены Бузова рассекретила зависимость
16:48
"Моя красотка!": Губерниев не устоял перед Ковальчук из "Тайн следствия"
16:06
"Молодуха": Галкин поднял на смех 66-летнюю Долину
15:59
Эргенч, Озчивит, Эрчел: раскрыты баснословные заработки звезд турецких сериалов
15:48
Отравление, рентген и капельницы: Оказавшуюся в больнице Бородину сглазили
15:33
"Пенсионерам скидки есть?": 82-летнюю Волкову сняли в секс-шопе
15:08
Всплыли данные о страшной болезни Маркл: Может быть наследственной
14:56
"Есть черненькая": появилась информация о новой девушке Корчевникова
14:50
Беглый экс-чиновник: обнародованы неожиданные данные о нынешнем муже Кориковой
14:47
Украина начала шантажировать Германию из-за "Северного потока"
14:38
"Нет слов": располневшая дочь Гузеевой задрала юбку перед камерой
14:29
"На пути к выздоровлению": тяжелобольная Заворотнюк прервала молчание
14:28
"Лежу и плачу": Солнцев взвыл из-за предательства самого близкого человека
14:25
Жители Серпухова устроили разборки с применением топора и пистолета
14:13
Украинский депутат Кива заявил о русофобии Зеленского
13:53
В Кремле заговорили о возможности нового локдауна после самоизоляции Путина
13:41
В Кургане полицейских ранили при задержании наркоторговцев
13:40
Ищущая любви Энистон знакомится с мужчинами в общественных местах
13:34
Ефремов за решеткой шокировал словами о смерти Волчек
12:55
Отказавшаяся рожать Вайкуле забрала себе послушного малыша: Нет переживаний
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Ничего не помнил и кричал": Цымбалюк-Романовская шокировала рассказом о предсмертной деменции Джигарханяна
Белорусская оппозиция создала международную петицию против Лукашенко
Заносчивую Пугачеву поставили на место: Не здоровалась и опаздывала
Исколовшая вены Бузова рассекретила зависимость
"Поганый роток": Облитая помоями Пугачева оскалилась на Гулькину
74-летняя Татьяна Васильева рассказала о совращении школьника
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Оголившаяся Королева пустилась в пляс под песню Николаева

Оголившаяся Королева пустилась в пляс под песню Николаева

Наташа Королева и Сергей Глушко проводят отпуск в теплой и солнечной Турции.
прочитано 473 раза

Звездные супруги внезапно решили продлить себе лето и рванули к морю. В Турции первым делом пара отправилась на утреннюю морскую рыбалку. Наташа Королева и Тарзан наловили свежей барабули, отчего пришли в полный восторг, а затем пообедали вкуснейшей местной шаурмой.

ПО ТЕМЕ

Заявивший о разводе Тарзан уехал из России

"Жесткий удар": Королева откровенно о потере ребенка

 Наталья Владимировна Королева (Порывай)

Наталья Владимировна Королева (Порывай) певица, актриса, TV-ведущая

Судя по всему, певица пребывает в прекрасном настроении и получает большое удовольствие от отпуска. Не испортил позитивный настрой знаменитости даже внезапно начавшийся дождь. В Сторис своего инстаграм-аккаунта звезда показала собственные зажигательные танцы на улице под дождем. В шортах, сланцах и распахнутой рубашке Наташа Королева от души сплясала под песню своего бывшего мужа Игоря Николаева и Валерии "Лето, вернись!". Звезду совсем не смущало то, что при ее активных движениях то и дело оголялись живот и грудь – кажется, ей удалось оторваться по полной.

Еще недавно настроение у артистки было не столь радужным. Несколько дней назад певица и ее муж стриптизер стали гостями программы "Секрет на миллион" на телеканале "НТВ" и рассказали Лере Кудрявцевой о своих секретах и переживаниях. Наташа Королева призналась, что ей пришлось пережить большое горе – у женщины, мечтающей о ребенке, случился выкидыш.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 16 сентября 2021, 09:13 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Королева пошла по стопам мужа-стриптизера

комментарии

Ответить:

Гость857433
Пожаловаться Ответить
Эта колхозницы с такой же мамашей, или Волочкова с Успенской,да к ним прибавить блевотинку Собачатину, только в цирке выступать должны.Там можно от души посмеяться.А вот засорять ими СМИ...это уже перебор.
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Бедная": народ рыдает от вида MaкSим после комы

Певицу очень жаль

Шоу-бизнес

Отравление, рентген и капельницы: Оказавшуюся в больнице Бородину сглазили

Ведущая не может прийти в себя
Шоу-бизнес

"Есть черненькая": появилась информация о новой девушке Корчевникова

Личная жизнь ведущего окутана тайной
Шоу-бизнес

Исколовшая вены Бузова рассекретила зависимость

Певица разоткровенничалась

Гороскоп

Астролог назвала самые неблагоприятные дни 2022 года
Каким знакам зодиака не следует копить деньги: мнение астрологов
Гороскоп на неделю с 6 по 12 сентября 2021 года
Гороскоп на сентябрь 2021 года

Здоровье

Вакцины от гриппа оказались эффективными против коронавируса COVID-19
Перечислены округа Подмосковья с худшей коронавирусной ситуацией
В Кремле заговорили о возможности нового локдауна после самоизоляции Путина
Ученые предупредили об опасности долгого течения COVID-19

Спорт

"При смерти": Врачи нашли у Хоркиной дыру в легких
Авербух сделал заявление об алкоголизме близкой женщины: Лицо запитое
Путин заявил о возможности провести Олимпиаду-2036 в России
"Начало трясти": Аверина впала в истерику на Олимпиаде

Регионы

В Петербурге школьница отравилась парами хлора
Под Воронежем вооруженный мужчина пытался взорвать отдел полиции
Жители Серпухова устроили разборки с применением топора и пистолета
В Кургане полицейских ранили при задержании наркоторговцев
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+