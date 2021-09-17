Похороны и поминки: Веселье Петросяна закончилось трауром

Юмориста оригинально поздравили с днем рождения. Евгений Петросян получил напоминание о проводах в последний путь.

В минувший четверг Евгений Петросян отметил личный праздник. Ему исполнилось 76 лет. Близкие, друзья и коллеги торжественно наградили артиста пожеланиями и выразили свою признательность. А вот партнеры юмориста по шоу "Кривое зеркало" дали журналистам эксклюзивные комментарии. Так, в день рождения артиста всплыла история о поминках.

Комик Александр Морозов вспомнил, как команда шутников во главе с Евгением Петросяном решила поесть в ресторане на гастролях. Когда веселые артисты устроились в заведении, выяснилось, что половина зала занята поминками. Другие посетители общепита только что вернулись с кладбища, где похоронили человека. Волею случая юмористы разбавили компанию убитых горем людей.

"Мы есть не могли. Мы долго пытались не смеяться, потому что у людей траур. Это было очень трудно и нелепо", — сообщил Александр Морозов. Однако посетители поминок узнали Евгения Петросяна с его коллегами и тоже не смогли сдержать смеха. "В общем, мы испортили похороны — с нами все пошли обниматься и фотографироваться. А может наоборот мы людей взбодрили", — выразился комик.

Напомним, в Сети всплыла уникальная фотография Татьяны Брухуновой и Евгения Петросяна. Довольных супругов сняли в интимный момент.