"Должен сидеть в тюрьме": Голодающая Жасмин выдала мужа-преступника

Артистка приоткрыла завесу семейной тайны. Супруг певицы Жасмин удивил.

Исполнительница хита "Дольче вита" выбрала в мужья непростого человека. Уже не первый год бизнесмен Илан Шор подозревается в финансовых махинациях, несколько лет назад он привлекался к уголовной ответственности. Дело дошло до того, что мужчину объявили в международный розыск, как крупного банковского мошенника, который незаконно покинул Молдавию. Певица Жасмин долгое время не афишировала скрывающегося супруга, а тут внезапно выдала его в инстаграм-аккаунте.

Звезда поделилась трогательным фото вместе с дочерью и возлюбленным. Поводом для этого стала годовщина — 10 лет брака. Артистка призналась, что дата выпала еще и на еврейский праздник Йом Кипур, так что семейству пришлось целый день голодать и не пить воду.

Пользователи Сети пришли в недоумение, увидев снимок Илана Шора. Для многих осталось загадкой, почему мужчина до сих пор на свободе и как певице Жасмин удалось с ним воссоединиться. "Вор должен сидеть в тюрьме", — написал в комментариях один из пользователей Сети.



Менее категорично настроенные люди не стали осуждать бизнесмена, а просто поздравили певицу Жасмин с торжеством. Коллеги звезды не остались в стороне и присоединились к добрым пожеланиям ее поклонников. На снимок отреагировали Алсу, Филипп Киркоров, Александр Буйнов, Катя Лель и другие артисты.