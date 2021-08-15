Смерть в семье: Жасмин лишилась сразу двоих близких

Причиной смертей стал COVID-19. Певица считает, что 90-летняя бабушка Сара, которая сохраняла бодрость духа и хорошо справлялась с хроническими болезнями, прожила бы еще много лет, если бы не осложнения от новой инфекции. Жасмин поделилась печальной новостью в своем блоге в "Инстаграм", опубликовав семейную фотографию с трогательной подписью.
Певица рассказала, что бабушка находилась рядом в любой ситуации, воспитывала ее, до последних дней она пребывала в светлом уме и сохраняла свое особое чувство юмора.
"Все мое детство, юность, да и взрослую жизнь бабушка Сара была рядом, учила всему, что умела сама, заботилась, оберегала (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала артистка. Поклонники и коллеги по цеху стали выражать соболезнования, оставляя трогательные слова поддержки в комментариях под фото. "Царство Небесное светлой бабушке Саре…", " Наши соболезнования", "Родная моя, соболезную…", "Соболезнуем. Светлая память. Держитесь", - написали комментаторы.
К сожалению, за одной бедой, как это бывает, пришла вторая. Состояние 70-летнего отца Жасмин стало резко ухудшаться после похорон матери. Его в срочном порядке перевезли в Москву и госпитализировали. Врачи констатировали поражение 90 процентов легких. Спасти пожилого мужчину не удалось. Пролежав в реанимации двое суток, он скончался.
Ранее Жасмин рассказывала об отношениях со своим старшим сыном. 23-летний Михаил занимается бизнесом и помогает маме. Отношения у них хорошие, однако он активно борется за свою самостоятельность.
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