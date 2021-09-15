Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Покиньте страну в 24 часа: Цой объявили персоной нон-грата за оскорбление святыни
Развод и раздел имущества: Брак Урганта рухнул в одночасье
Господи, спаси: врачи "Склифа" борются за жизнь любовника Собчак
Оголившаяся Валерия снялась на фоне покойника: Неуместно и глупо!
партнеры
Среда
15 сентября
Лента новостей
23:58
Изнасилованного парнем Костюшкина отправили на обследование
22:50
"Поганый роток": Облитая помоями Пугачева оскалилась на Гулькину
22:13
"Железный купол" на Украину: СМИ раскрыли план Конгресса США
21:46
Диалог Белоруссии и Запада можно ожидать ближе к весне 2022 года – аналитик Тышкевич
20:41
Политолог Поротников: Лукашенко пора отпустить ситуацию и переходить к операции "Преемник"
20:06
В Петербурге у мертвого ребенка нашли оставленный врачами кусок иглы
19:39
Оголившая зад Толкалина покрутилась на шесте
19:16
В винном размышлении
19:10
Произошла первая в истории госпитализация из-за компьютерной зависимости
18:56
"Бедная": народ рыдает от вида MaкSим после комы
18:55
Вакцины от гриппа оказались эффективными против коронавируса COVID-19
18:48
Перечислены округа Подмосковья с худшей коронавирусной ситуацией
17:52
В богадельнях кормят лучше: на банкете Met Gala звезд Голливуда потчевали склизкой крупой
17:26
МЧС предупредило жителей столичного региона о заморозках до минус четырех градусов
17:16
Жириновский предложил поделить российские школы на мужские и женские
17:05
Диетолог назвала способ снизить уровень холестерина
16:59
Исколовшая вены Бузова рассекретила зависимость
16:48
"Моя красотка!": Губерниев не устоял перед Ковальчук из "Тайн следствия"
16:06
"Молодуха": Галкин поднял на смех 66-летнюю Долину
15:59
Эргенч, Озчивит, Эрчел: раскрыты баснословные заработки звезд турецких сериалов
15:48
Отравление, рентген и капельницы: Оказавшуюся в больнице Бородину сглазили
15:33
"Пенсионерам скидки есть?": 82-летнюю Волкову сняли в секс-шопе
15:08
Всплыли данные о страшной болезни Маркл: Может быть наследственной
14:56
"Есть черненькая": появилась информация о новой девушке Корчевникова
14:50
Беглый экс-чиновник: обнародованы неожиданные данные о нынешнем муже Кориковой
14:47
Украина начала шантажировать Германию из-за "Северного потока"
14:38
"Нет слов": располневшая дочь Гузеевой задрала юбку перед камерой
14:29
"На пути к выздоровлению": тяжелобольная Заворотнюк прервала молчание
14:28
"Лежу и плачу": Солнцев взвыл из-за предательства самого близкого человека
14:25
Жители Серпухова устроили разборки с применением топора и пистолета
14:13
Украинский депутат Кива заявил о русофобии Зеленского
13:53
В Кремле заговорили о возможности нового локдауна после самоизоляции Путина
13:41
В Кургане полицейских ранили при задержании наркоторговцев
13:40
Ищущая любви Энистон знакомится с мужчинами в общественных местах
13:34
Ефремов за решеткой шокировал словами о смерти Волчек
12:55
Отказавшаяся рожать Вайкуле забрала себе послушного малыша: Нет переживаний
12:52
Взбешенный Садальский избил отказавшую ему в замужестве звезду "Склифосовского"
12:40
Алкоголик Ефремов сильно сдал в тюрьме: Несладко приходится
12:11
Это моя большая боль: звезда "Склифосовского" раскрыла причину бездетности
12:03
Кудрявцева содрогнулась от признания чудом выжившей МакSим
12:00
Хулиган прокатился на крыше поезда по Крымскому мосту
11:40
Народ бросился спасать побитую Загитову: Такого не заслуживает!
11:29
Куликова прямо заявила о своем недовольстве: Бесконечные драмы и разводы
11:25
Вскрылись причины разборок принца Гарри и Меган Маркл с Елизаветой II
11:04
В Екатеринбурге нашли мертвым пропавшего бизнесмена
10:54
Лукашенко раскритиковал российских звезд за трусливость
10:50
В деле напавшего на полицейского актера сериала "След" поставлена точка
10:40
Собчак о МакSим после комы: Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива
10:34
Бритни Спирс таинственно исчезла после новости о помолвке
09:58
Удовлетворенного Киркорова сняли в обнимку со знойным грузином
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Ничего не помнил и кричал": Цымбалюк-Романовская шокировала рассказом о предсмертной деменции Джигарханяна
Белорусская оппозиция создала международную петицию против Лукашенко
Заносчивую Пугачеву поставили на место: Не здоровалась и опаздывала
Исколовшая вены Бузова рассекретила зависимость
74-летняя Татьяна Васильева рассказала о совращении школьника
Перед смертью близкий друг разоблачил Пугачеву
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Изнасилованного парнем Костюшкина отправили на обследование

Изнасилованного парнем Костюшкина отправили на обследование

Сломленный травмой артист вызвал опасения. Стасу Костюшкину дали рекомендации.
прочитано 274 раза

Детское потрясение мощно отразилось на характере Стаса Костюшкина. Еще мальчишкой его изнасиловал незнакомый парень, о чем артист откровенно признавался в интервью. Психолог Мариами Циминтия полагает, что эта эмоциональная травма стала причиной его конфликта с певицей Монеточкой. Как сообщалось ранее, Стас Костюшкин подал на коллегу в суд за плагиат песни "Женщина, я не танцую".

ПО ТЕМЕ

Изнасилованного парнем Костюшкина ждет судебная экспертиза

 Станислав Михайлович Костюшкин

Станислав Михайлович Костюшкин певец, поэт, бывший участник группы "Чай вдвоем"

Эксперт заключила, что певец раздул скандал на пустом месте, а Монеточка не сделала ничего криминального и выходящего за рамки законодательства. По мнению женщины, Стасу Костюшкину светит один путь — на обследование к психологу. В противном случае, считает Мариами Циминтия, он может себе навредить.

"У Стаса Костюшкина негатив таится сильный изнутри из-за большого стресса психологического в детстве! После того, как на него напали, когда он был маленьким мальчиком, обида осталась у него в душе. И поэтому сейчас включается защитная реакция на любые истории, связанные с его личным пространством", — прокомментировала ситуацию специалист.

Напомним, насильник Стаса Костюшкина объявился через 40 лет после злосчастного полового акта. По некоторым данным, сейчас этому человеку 59 лет. Он трижды сидел в тюрьме и потерял одну ногу из-за гангрены.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 15 сентября 2021, 23:58 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Что известно о певице Монеточке

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Исколовшая вены Бузова рассекретила зависимость

Певица разоткровенничалась
Шоу-бизнес

"Нет слов": располневшая дочь Гузеевой задрала юбку перед камерой

Девушка всполошила народ
Шоу-бизнес

"Молодуха": Галкин поднял на смех 66-летнюю Долину

Певице досталось за красоту
Шоу-бизнес

Тяжелобольной сын Орбакайте решился на неожиданный шаг: Неужели?

Публика ахнула

Гороскоп

Астролог назвала самые неблагоприятные дни 2022 года
Каким знакам зодиака не следует копить деньги: мнение астрологов
Гороскоп на неделю с 6 по 12 сентября 2021 года
Гороскоп на сентябрь 2021 года

Здоровье

Вакцины от гриппа оказались эффективными против коронавируса COVID-19
Перечислены округа Подмосковья с худшей коронавирусной ситуацией
В Кремле заговорили о возможности нового локдауна после самоизоляции Путина
Ученые предупредили об опасности долгого течения COVID-19

Спорт

"При смерти": Врачи нашли у Хоркиной дыру в легких
Авербух сделал заявление об алкоголизме близкой женщины: Лицо запитое
Путин заявил о возможности провести Олимпиаду-2036 в России
"Начало трясти": Аверина впала в истерику на Олимпиаде

Регионы

Жители Серпухова устроили разборки с применением топора и пистолета
В Кургане полицейских ранили при задержании наркоторговцев
Хулиган прокатился на крыше поезда по Крымскому мосту
В Екатеринбурге нашли мертвым пропавшего бизнесмена
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+