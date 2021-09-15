Изнасилованного парнем Костюшкина отправили на обследование

Сломленный травмой артист вызвал опасения. Стасу Костюшкину дали рекомендации.

Детское потрясение мощно отразилось на характере Стаса Костюшкина. Еще мальчишкой его изнасиловал незнакомый парень, о чем артист откровенно признавался в интервью. Психолог Мариами Циминтия полагает, что эта эмоциональная травма стала причиной его конфликта с певицей Монеточкой. Как сообщалось ранее, Стас Костюшкин подал на коллегу в суд за плагиат песни "Женщина, я не танцую".

Эксперт заключила, что певец раздул скандал на пустом месте, а Монеточка не сделала ничего криминального и выходящего за рамки законодательства. По мнению женщины, Стасу Костюшкину светит один путь — на обследование к психологу. В противном случае, считает Мариами Циминтия, он может себе навредить.

"У Стаса Костюшкина негатив таится сильный изнутри из-за большого стресса психологического в детстве! После того, как на него напали, когда он был маленьким мальчиком, обида осталась у него в душе. И поэтому сейчас включается защитная реакция на любые истории, связанные с его личным пространством", — прокомментировала ситуацию специалист.

Напомним, насильник Стаса Костюшкина объявился через 40 лет после злосчастного полового акта. По некоторым данным, сейчас этому человеку 59 лет. Он трижды сидел в тюрьме и потерял одну ногу из-за гангрены.