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Шоу-бизнес
Истощенная МакSим отправила дочь в первый класс

Истощенная МакSим отправила дочь в первый класс

Недавно вернувшаяся из больницы после длительного лечения певица МакSим отвела наследницу Машу в школу.
прочитано 168 раз

Артистка, которая перенесла двустороннюю пневмонию, самостоятельно пришла с младшей дочерью на линейку 1 сентября. Об этом сообщается в официальной группе исполнительницы "ВКонтакте".

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Марина Сергеевна Абросимова (МакSим) певица

Примечательно, что Марина Абросимова до сих пор сильно истощена, но успешно восстанавливается после тяжелого недуга. Поклонники звезды восхитились тому, что знаменитость уже сама способна выходить из дома на довольно длинные для нее расстояния. Ведь еще не так давно певица МакSим находилась в реанимации.

Фолловер отметили, что рады видеть вокалистку здоровой и позитивной. В комментариях к посту они поздравили дочь артистки с Днем знаний.

Напомним, исполнительница почти два месяца провела в искусственной коме под аппаратами искусственного жизнеобеспечения. Из-за болезни она не могла самостоятельно дышать.

После выписки звезды домой россияне пришли в шок, увидев ее фото. Дело в том, что вес певицы МакSим снизился до критической отметки около 35 килограмм. Ранее спортивный реабилитолог Ринат Акбаров рекомендовал знаменитости массажи, психотерапию и легкую двигательную активность.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 1 сентября 2021, 17:12 Источник: "ВКонтакте" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Угрозы мужа, алкоголизм и страшная болезнь: что известно о тяжелой судьбе певицы МакSим

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