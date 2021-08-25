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Шоу-бизнес
Врач предупредил певицу МакSим об инвалидности

Врач предупредил певицу МакSим об инвалидности

Пока певица МакSим восстанавливается дома, в Сети обсуждают: вернется ли артистка на сцену. Хирург Андрей Андриевский дал свой прогноз относительно будущего звезды.
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Пока исполнительница еще очень слаба. Ей противопоказана любая нагрузка на легкие, поэтому в ближайшее время ни о каких выступлениях речи не идет. Марина Абросимова до сих пор дышит с трудом.

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Марина Сергеевна Абросимова (МакSим) певица

Кроме того, после долгого пребывания в коме у исполнительницы появилась мышечная дистрофия. Девушке пришлось учиться ходить заново. Некоторые россияне считают, что знаменитость уже не вернется на эстраду по состоянию здоровья.

Андрей Андриевский отметил, что певице МакSим необходимо тщательно выполнять рекомендации медиков, дабы избежать печальных последствий и все же вернуться на сцену. При этом он добавил, что бывают случаи, когда человек не может вернуться к своей прежней профессиональной деятельности, и такие люди могут стать инвалидами.

А вот астролог Лилия Любимова уверена, что черная полоса в жизни артистки закончилась. Она заявила, что у певицы МакSим много жизненной энергии.

Напомним, ранее поклонники пришли в шок при виде истощенной Марины Абросимовой. Россияне предположили, что вокалистка весит не более 35 килограммов. Врач-невролог, реабилитолог, врач спортивной медицины Ринат Акбаров дал рекомендации по восстановлению певицы МакSим.

Как писали "Дни.ру", звезда два месяца лежала в больнице с двусторонней пневмонией. Ее ввели в искусственную кому и подключали к аппаратам ИВЛ и ЭКМО.

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Певица МакSим. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/globallookpress.com
Автор: 25 августа 2021, 08:47 Источник: "7Дней" ✓ Надежный источник
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Угрозы мужа, алкоголизм и страшная болезнь: что известно о тяжелой судьбе певицы МакSим

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