"Ей очень тяжело": лечащий врач МакSим раскрыл жуткие детали болезни

Анестезиолог-реаниматолог Денис Павлов знает, что именно пришлось пережить певице Максим.

Вся страна переживала за здоровье Марины Абросимовой, которая почти два месяца боролась с тяжелейшей формой пневмонии. О недуге артистки высказывались разные медики, волонтеры, экстрасенсы, однако тот самый врач из 52-ой столичной больницы, в которой лечилась певица Максим, заговорил впервые.

Репортаж о докторе Павлове появился в программе "Жить здорово" на Первом канале. Популярная исполнительница попала в медучреждение в жутком состоянии. Звездная пациентка не могла дышать самостоятельно, поэтому ее подключили к сложному аппарату ЭКМО. Под ним Абросимова провела целых 30 дней. При этом Павлов вместе с командой делали все, чтобы аппарат не повредил певице голосовые связки: такой пациентке, как Максим, было очень важно сохранить голос.

Денис Павлов хорошо помнит тот момент, когда артистка наконец пришла в себя, ведь это было настоящей победой. Женщину тогда спросили, знает ли она, где находится. Медики получили неожиданный ответ – в Дубае.

С того самого момента началась постепенная реабилитация знаменитой пациентки. Павлов до сих пор следит за здоровьем звезды, хоть она уже и выписалась из больницы.

"Ей очень сейчас тяжело," – рассказал врач.

Реаниматолог считает, что Максим еще очень слаба. Пережившей тяжелую болезнь певице еще даже сложно говорить по телефону, а речи о возвращении на большую сцену пока и вовсе быть не может.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что ухаживающий за певицей Максим волонтер оказался уголовником.