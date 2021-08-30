"Подгреб 170 миллионов": ухаживавший за МакSим волонтер оказался уголовником

За певицу Максим вступился волонтер Леонид – мужчина подтвердил тяжелое состояние артистки.

После того, как стало известно о чудесном выздоровлении популярной певицы, вокруг ее былой болезни поползло еще больше слухов, чем прежде. Некоторые коллеги артистки не поверили в тяжелое состояние звезды и даже заподозрили женщину в пиаре. Тогда на защиту знаменитой пациентки встал волонтер Леонид, который выхаживал певицу Максим в больнице.

В материале "StarHit" Леонид рассказал о том, как плохо выглядела артистка и как ужасно она себя чувствовала. При этом в публикации не называлась фамилия мужчины, а его лицо было скрыто защитным костюмом. Журналисты попытались выяснить, почему в публикации о певице Максим решено было не озвучивать фамилию волонтера. Оказалось, что Леонид Краснер, ранее занимавший должность председателя совета директоров АКБ "Надежный банк", несколько лет назад был осужден на пять лет условно за хищение 170 миллионов рублей. Впрочем, сам Краснер утверждал, что деньги не присваивал.

В беседе с "ЭГ" эту ситуацию прокомментировал известный пиар-менеджер Иван Ирбис. Мужчина заявил, что все проблемы Абросимовой связаны с алкоголем. Возможно, ослабленная алкогольной зависимостью звезда, действительно подхватила тяжелую болезнь, но пиарщики артистки повели себя неправильно. По мнению Ирбиса, им не стоило призывать в свидетели "афериста, который подгреб 170 миллионов и попал под уголовку". Вместо этого представителям певицы нужно было сделать фотографии пациентки под ИВЛ – в таком случае сомнений в реальной болезни певицы было бы куда меньше.

Ранее "Дни.ру " рассказывали о том, что найдено объяснение истощению певицы Максим.