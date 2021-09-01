"Будто на похоронах авторитета": народ глумится над школьной линейкой у детей Пугачевой

17 миллионов детей по всей стране пошли в школу 1 сентября. 1 миллион учеников сел за парты в Московской области. Среди них и дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина – Елизавета и Гарри. В начале сентября им исполнится 8 лет и сегодня они пошли уже во второй класс.

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