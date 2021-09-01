"Будто на похоронах авторитета": народ глумится над школьной линейкой у детей Пугачевой

Наследники звездной пары учатся в "Первой московской гимназии" – школе-партнере МГУ им. Ломоносова. Дети здесь начинают заниматься с 9 часов и могут находиться до 20.00, успевая и отдохнуть, и полностью сделать домашние задания, и посетить кружки. В зависимости от желаний и способностей ребенок может выбрать спорт, иностранные языки, музыку и искусство, театральную студию, углубленное изучение предметов.
Судя по информации, которая размещена на официальном сайте учебного заведения, месяц обучения ребенка здесь обходится родителям в 160 тысяч рублей. Получается, что за двоих отпрысков Пугачева и Галкин платят 320 тысяч в месяц. Или чуть больше трех миллионов за учебный год. Для богатой звездной пары – это копейки.
На торжественную линейку 72-летняя Алла Пугачева привела детей лично. В элегантном черном брючном костюме, в кокетливой черной шляпке и белом плаще певица выглядела очень стильно. И многие издали принимали ее за старшеклассницу. Присутствие многочисленных журналистов, с утра дежуривших у школы, певицу не смутило. "Это их работа!" – справедливо заметила она.
А вот подписчиков страницы Максима Галкина, который опубликовал видео с линейки, смутило многое. Особенно наличие огромного числа дорогих иномарок у школы. "По машинам похоже на похороны авторитета", "Все патриоты, только одна круче другой машина", "Российский автопром отдыхает", "Сын на Киркорова похож" – глумится народ.
Смутило многих и присутствие на линейки внучки Пугачевой – 9-летней Клавдии Земцовой. Почему она сама не в школе и не с родителями – на эти вопросы ответов пока нет.
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