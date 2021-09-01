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Шоу-бизнес
"Будто на похоронах авторитета": народ глумится над школьной линейкой у детей Пугачевой

"Будто на похоронах авторитета": народ глумится над школьной линейкой у детей Пугачевой

17 миллионов детей по всей стране пошли в школу 1 сентября. 1 миллион учеников сел за парты в Московской области. Среди них и дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина – Елизавета и Гарри. В начале сентября им исполнится 8 лет и сегодня они пошли уже во второй класс.
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Наследники звездной пары учатся в "Первой московской гимназии" – школе-партнере МГУ им. Ломоносова. Дети здесь начинают заниматься с 9 часов и могут находиться до 20.00, успевая и отдохнуть, и полностью сделать домашние задания, и посетить кружки. В зависимости от желаний и способностей ребенок может выбрать спорт, иностранные языки, музыку и искусство, театральную студию, углубленное изучение предметов.

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Судя по информации, которая размещена на официальном сайте учебного заведения, месяц обучения ребенка здесь обходится родителям в 160 тысяч рублей. Получается, что за двоих отпрысков Пугачева и Галкин платят 320 тысяч в месяц. Или чуть больше трех миллионов за учебный год. Для богатой звездной пары – это копейки.

На торжественную линейку 72-летняя Алла Пугачева привела детей лично. В элегантном черном брючном костюме, в кокетливой черной шляпке и белом плаще певица выглядела очень стильно. И многие издали принимали ее за старшеклассницу. Присутствие многочисленных журналистов, с утра дежуривших у школы, певицу не смутило. "Это их работа!" – справедливо заметила она.

А вот подписчиков страницы Максима Галкина, который опубликовал видео с линейки, смутило многое. Особенно наличие огромного числа дорогих иномарок у школы. "По машинам похоже на похороны авторитета", "Все патриоты, только одна круче другой машина", "Российский автопром отдыхает", "Сын на Киркорова похож" – глумится народ.

Смутило многих и присутствие на линейки внучки Пугачевой – 9-летней Клавдии Земцовой. Почему она сама не в школе и не с родителями – на эти вопросы ответов пока нет.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 1 сентября 2021, 13:03 Источник: instagram.com ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Пугачева и Киркоров блеснули на юбилейном шоу Леонтьева

комментарии

Ответить:

Россияне
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Гость840356
Мдааа,...Представляю какой сейчас ЦИРК,устроят Алла и Максим для своих детей на их линейке?!!)))...Пугачиха в миниюбке и с двумя косичками,а Максик ввиде Клоуна в дополнение)))Представляю лица их детей,когда их одноклассники увидят не дай бог если будет,-такое зрелище?!!)
а курить пробирочные будут бегать за гимназию на переменах............как пугачара
Сисичка
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Гость840356
Мдааа,...Представляю какой сейчас ЦИРК,устроят Алла и Максим для своих детей на их линейке?!!)))...Пугачиха в миниюбке и с двумя косичками,а Максик ввиде Клоуна в дополнение)))Представляю лица их детей,когда их одноклассники увидят не дай бог если будет,-такое зрелище?!!)
дело в том что от дряхлости у пугачевой непроизвольно отходит моча
Гость840356
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Мдааа,...Представляю какой сейчас ЦИРК,устроят Алла и Максим для своих детей на их линейке?!!)))...Пугачиха в миниюбке и с двумя косичками,а Максик ввиде Клоуна в дополнение)))Представляю лица их детей,когда их одноклассники увидят не дай бог если будет,-такое зрелище?!!)
1

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