"Была маленькая церемония": вскрылись подробности интрижки Киркорова и Манукяна

Пару лет назад исполнителей познакомила Ольга Бузова, которая раньше состояла в романтической связи с Давидом Манукяном. Через какое-то время после этого Бузова и Дава расстались, однако отношения между Филиппом Киркоровым и молодым многообещающим репэром получили свое продолжение.
За этой ситуацией активно следит бывший участник "Дома-2" и популярный шоумен Рустам Солнцев. Дава и Киркоров не раз как бы в шутку намекали на существующую между ними интрижку и даже явились в свадебном лимузине на "Премию МУЗ-ТВ". Судя по всему, Солнцев не считает, что все это стоит воспринимать лишь как шутку.
В комментарии порталу Blitz.plus шоумен рассказал о тайне, связывающей артистов. Он заявил:
"Даву уже выбрал Киркоров. У них, по-моему, была маленькая "церемония".
Солнцева совсем не смущает тот факт, что между мужчинами в последнее время произошел разлад. Шоумен считает, что Даве нужно урегулировать отношения с Киркоровым и перестать обманывать публику выдуманными "приколами". Солнцев скептически относится к возможному участию рэпера в шоу "Холостяк". Версию шоумена отчасти подтверждает тот факт, что Ольга Бузова была в шоке после расставания с музыкантом. Возможно, певица просто не могла раскрыть истинных причин разлада, но она определенно возлагала большие надежды на отношения с рэпером, а в итоге осталась за бортом.
Ранее о связи с любвеобильным Филиппом Киркоровым рассказала звезда "Евровидения" Наталья Гордиенко.
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