"Видео дня!": Скрюченную в три погибели Пугачеву выдала подруга

72-летняя Алла Пугачева в советское время была лучшей эстрадной певицей. Примадонна не обладала ни модельной внешностью, ни образцовой красотой, но о знакомстве с ней мечтали многие влиятельные мужчины, а женщины вовсю стремились быть на нее похожей.
С годами артистка потеряла былой лоск, хотя обзавелась молодым избранником и не раз посещала кабинет пластического хирурга. В инстаграм-аккаунте Алла Пугачева выглядит цветущей молодой женщиной, вызывая восторг поклонников. Однако на самом деле звезда исчерпала свою привлекательность. Об этом стало известно из уникального видео — Примадонну сняла подруга в неожиданный момент.
В кадре Алла Пугачева играет в нарды с сыном своей приятельницы Иды Достман. Сидя на стуле, женщина сильно сгорбилась, а кубики бросала с хриплыми возгласами, будто бы живет на последнем издыхании. Даже модный белый костюм и массивные очки не смогли скрыть возрастные изменения Примадонны.
Пользователи Сети написали немало комментариев к видеоролику. Интерес у них вызвали как результаты игры, так и сама Алла Пугачева. "Вау! Видео дня!", "Теперь не усну", "Прям целая баталия", "Старость не радость", "Опять бабку надул!", "Все ясно, Пугачева проиграла", — написали россияне.
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