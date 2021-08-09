Замечен с другой: Появилась данные о расставании Тимати со звездой "Холостяка"

Внезапное решение Тимати принять участие в проекте "Холостяк" удивило многих. На артиста обрушилась серьезная критика, но за долгие годы на сцене его уже перестали беспокоить подобные недоразумения. В финале певец выбрал 22-летнюю девушку и подарил ей кольцо за 22 миллиона рублей. Поступок рэпера удивил многих. Некоторые тут же посчитали, что кольцо было лишь продуманным ходом сценаристов.
Так или иначе, известно, что Екатерина Сафарова познакомилась с мамой рэпера, а также с его братом. Недавно оказалось, что с последним она мило ужинала в одном из шикарных ресторанов, о чем радостно сообщала в Сети. Сам же Тимати, как писали, якобы проводил время со своей первой женой.
Теперь исполнителя заметили в Турции вместе с таинственной незнакомкой. Некоторые издания тут же вспомнили, что с Екатериной он не виделся уже около месяца, так как девушка отправилась в тур по Европе в одиночестве. Теперь пользователи убеждены, что знаменитостей связывает лишь дружба.
Источники сообщили, что рэпер якобы был замечен во время прогулки с длинноволосой брюнеткой. В Сети появились и снимки происходящего. На них можно увидеть, что рэпер крайне мило общается с девушкой. Однако кто оно, и что связывает их – пока неизвестно. Ситуацию не комментирует никто из участников.
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