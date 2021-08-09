"Наперегонки с Пугачевой": cморщенная Орбакайте изменилась до неузнаваемости

Наследница Аллы Пугачевой снялась в лифчике. Кристина Орбакайте феерически преобразилась.

Дочь Примадонны уже давно не девочка, в этом году ей исполнилось 50 лет. Но стареть Кристина Орбакайте точно не намерена. Еще недавно она выкладывала в "Инстаграм" покрытое морщинами лицо с массой изъянов, а теперь показалась поклонникам с идеально гладкой кожей и миниатюрным носиком. Внимательные подписчики отметили, что наследница Аллы Пугачевой взяла пример со своей матери, которая с каждым годом выглядит все моложе и моложе.

В кадре Кристина Орбакайте стоит в белоснежном бюстгальтере, накинув на одно плечо джинсовую куртку. Звезда повернулась вполоборота к фотографу, демонстрируя рассеянный взгляд. Для фотосессии артистка выбрала эффектный макияж с акцентом на скулы и глаза. Певица нанесла на веки серые тени, а губы подчеркнула легким блеском.

Пользователи Сети не сразу узнали знаменитость. Одни решили, что Кристина Орбакайте переборщила с ретушированием фото, а другие отметили, что певица увлеклась пластической хирургией. "Они вместе с мамой наперегонки молодеют!", "Похожа, но не Кристина", "Девочка 15-ти лет", "Такая юная", "Другая", "25 лет, не больше", "Узнать только по волосикам можно", —отреагировали поклонники артистки. Некоторые отметили, что Алла Пугачева дала дочери отличные внешние данные, поэтому она прекрасна и на "честных" снимках, и на обработанных в редакторе кадрах.

