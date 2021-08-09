Анну Калашникову обобрали в поезде на 10 миллионов рублей

Сначала Анна Калашникова не хотела рассказывать поклонникам о произошедшем. Первым делом она обратилась в полицию. Но так как результата не последовало, артистка решила предать инцидент огласке.
Калашникова поведала, что во время поездки из Италии в Канны у нее украли дорогие украшения на сумму более десяти миллионов рублей. Также у нее украли некоторые вещи. Так как самолетом добираться было невозможно, она ехала в поезде.
У Калашниковой было два чемодана. Один из них, который побольше, воры не забрали. Там лежали пышные платья. А вот сумку с обувью и украшениями грабители забрали. Вещи лежали в отсеке для багажа.
В списке украденного серьги Graff за 50 тысяч евро с рубинами и бриллиантами, которые ей дарил любовник еще зимой, бусы и несколько пар серег Chanel, а также вещи из лимитированных коллекций.
Пропажу Анна Калашникова обнаружила только при выходе из поезда. Проводники и начальник поезда ничем помочь не смогли. Звезда была шокирована произошедшим. Она сразу обратилась в полицию.
"Там было целое состояние! Очень ценные и дорогие для меня украшения. Обидно до сих пор до слез", – рассказала Анна Калашникова.
К сожалению, камер видеонаблюдения в поезде не было, поэтому сразу распознать грабителей не удалось.
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