"Без слов": народ потерял дар речи при виде беременной Арзамасовой

Елизавета Арзамасова приняла участие в яркой фотосессии. Беременная актриса опубликовала снимки в желтом платье.

Самые преданные поклонники осознают, что уже совсем скоро в семье Ильи Авербуха и его молодой супруги появится ребенок. Многие с нетерпением ждут теплых новостей из жизни семьи, другие же мечтают об откровенности. Недавно артистку спросили, почему она не публикует обнаженные снимки, которые так любят делать отечественные знаменитости, находящиеся в интересном положении.

Елизавета Арзамасова опубликовала фото в темном обтягивающем костюме и сообщила, что более откровенных снимков публике ждать не стоит, так как это личное. Многие подписчики отнеслись с уважением к подобному решению и поддержали кумира. Теперь знаменитость опубликовала новые кадры.

На фотографиях актриса предстала перед поклонниками в ярко-желтом платье и кремовом тренче. Волосы артистки уложили в крупные локоны, а весь образ получился крайне солнечным и романтичным. Пользователи отметили, что знаменитости идут такие нежные костюмы.

Многие просто потеряли дар речи при виде воздушного лука Елизаветы Арзамасовой. "Без слов", "Какой же ты лучик", "Мой лимончик золотой", "Какая волшебная ты, какая прекрасная съемка", "Чудесные кадры, такие солнечные и теплые", "Лиза – самая красивая будущая мамочка", "Солнышко", "Какой красивый образ...И Вы!", "Солнечная", "Вы – само совершенство", – комментировали поклонники.

