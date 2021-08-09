"Дорогая, вернись ко мне": бывший супруг обратился к Ким Кардашьян со сцены

Недавно прошла презентация нового альбома Канье Уэста, в ходе выступления рэпер обратился к своей бывшей супруге Ким Кардашьян с просьбой вернуться.

Музыкант и звезда реалити расстались в феврале этого года. Поклонники заметили, что Канье проявляет интерес к модели Ирине Шейк, они даже вместе отмечали день рождения рэпера в Париже. Однако позже стало известно, что звезд связывают лишь дружеские отношения.

У бывших супругов сохранились крайне интересные отношения. В поздравлении для Канье Ким упомянула, что будет любить его всю жизнь. Рэпер сделал ответный жест на презентации своего альбома Donda. Поклонники обратили внимание, что во многих песнях есть скрытые послания для экс-супруги. В какой-то момент Канье так эмоционально исполнял центральную композицию Love Unconditionally, что опустился на колени, едва сдерживая слезы, когда произносил строчку: "Я теряю всю свою семью, дорогая, вернись ко мне!".

Стоит отметить, что Ким Кардашьян пришла на презентацию, несмотря на расставание, и даже надела образ, подходящий под костюм артиста. На мероприятии бывшие супруги вели себя так, будто и не расставались, отметили поклонники.

Ранее появилась информация, что Ким боится остаться в одиночестве после развода из-за своего скандального прошлого. Сама модель тоже не спешит доверять мужчинам, с Канье они сначала дружили, а только потом вступили в романтические отношения.