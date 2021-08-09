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Шоу-бизнес

"Люблю ее нежной любовью": признание молодой жены Петросяна

Татьяна Брухунова часто балует своих подписчиков красивыми фотографиями. Жена Петросяна в очередной раз похвасталась дорогими брендовыми вещами.
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Супруга 75-летнего советского и российского артиста эстрады, юмориста и телеведущего Евгения Петросяна давно славится своей необъяснимой любовью к дорогим вещам и люксовым брендам.

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 Евгений Ваганович Петросян

Евгений Ваганович Петросян артист эстрады, юморист

Любимый муж директора театра эстрадных миниатюр часто радует свою избранницу, которое моложе его на 43 года, дорогими подарками. В качестве презента она получает как одежду, так и невероятной красоты аксессуары: сумочки, браслеты и ожерелья.

На днях молодая жена артиста выложила в свой аккаунт в "Инстаграме" новую фотографию с отдыха в Ялте.

"Два года я не была в Ялте. Люблю ее любовью нежной" – подписала снимок пользовательница социальной сети.

Татьяна Брухунова предстала перед подписчиками в костюме от бренда Marina Rinaldi. Звезда выбрала черные рубашку и юбку с гороховым принтом. Свой образ она дополнила черными босоножками от Dior, огромной коричневой именной сумкой и солнцезащитными очками от Prada.

Поклонники остались довольны нарядом и засыпали Брухунову комплиментами.

"Сумочка – огонь", "Как всегда, на высоте" – написали комментаторы под постом блогера.

Напомним, что о романе между Евгением Петросяном и его помощницей узнали в 2018 году. Поклонники сразу же разделились на два лагеря. Кто-то оценил выбор юмориста, а кому-то не понравилось, что ради новой избранницы артист развелся с Еленой Степаненко после 30 лет брака.

В прошлом году у молодой пары родился ребенок. Мальчику выбрали необычное имя – Ваган.

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9 августа 2021, 04:02 Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Богатая жизнь скромной помощницы Евгения Петросяна

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