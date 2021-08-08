Оголившаяся Навка шокировала россиян

Олимпийская чемпионка отдыхает в Греции со своей семьей. В посте фигуристка подняла вопрос предназначения женщины. Татьяна уверена, что современная женщина должна быть в ладу с собой. Подписчики поддержали Навку и оставили множество хвалебных комментариев. Фанаты также не смогли оставить без внимания прекрасную форму оголившейся спортсменки, они буквально в шоке от ее шикарного внешнего вида.
"Любой человек должен стремиться к тому, чтобы быть счастливым!", "Восхищаюсь, Вы, наверное, знаете секрет. Поделитесь, как можно так шикарно выглядеть", "Сама грациозность! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написали поклонники.
Татьяна Навка активно радует поклонников фотографиями с побережья, где предстает с мужем Дмитрием Песковым и детьми. Фанаты не устают засыпать фигуристку комплиментами.
Ранее Навка попала в эпицентр скандала с испанским художественным гимнастом. Фигуристка раскритиковала саму идею мужской художественной гимнастики, естественно, на нее обрушилась волна хейта. Спортсмен записал обращение к Татьяне, после чего она повторно высказала свою позицию, которая осталась неизменной. Навка считает, что мужчина должен оставаться в мужском облике и радуется, что "в России такого нет". Многие спортсмены и общественные деятели поддержали испанца, сказав, что Татьяна Навка не видит дальше своего опыта.
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