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Шоу-бизнес
"Интеллектуальное чмо!": Кушанашвили врезал унижающему слабых Гордону

"Интеллектуальное чмо!": Кушанашвили врезал унижающему слабых Гордону

Журналиста, судя по всему, взбесило поведение телеведущего.
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Журналист Отар Кушанашвили раскритиковал коллегу по цеху Александра Гордона. Последний, по словам Отара Шалвовича, уже давно не является профессионалом.

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 Александр Гарриевич Гордон

Александр Гарриевич Гордон телеведущий, режиссер

 Отар Шалвович Кушанашвили

Отар Шалвович Кушанашвили журналист, телеведущий

Кушанашвили вспомнил эпизод, поразивший его до глубины души. Однажды журналисту поступил звонок и человек на другом конце провода сообщил о смерти певицы Жанны Фриске. Отара Шалвовича позвали на съемку передачи о вокалистке.

Горюющий Кушанашвили собрался с силами и приехал в студию. Программу вел Александр Гордон.

"Гордон был в подпитии и всем видом показывал, как ему на все наплевать", – вспомнил журналист. Кончина молодой и любимой многими Жанны Фриске не вызывала никаких эмоций у телеведущего.

Отар Кушанашвили считает, что заявляться на работу в состоянии опьянения – недопустимо. Телеведущий, как заметил журналист, не может работать в кадре трезвым – ему просто-напросто скучно. Телевизионное начальство требует от Гордона куража и рейтингов, и он выпивает, чтобы быть в нужном настроении. Собственный моральный облик давно не заботит Александра Гарриевича.

"Он выбрал деньги и уничтожил свою карьеру", - рассудил Кушанашвили.

Отар Шалвович добавил, что знает телеведущего много лет. Ранее Александр Гарриевич вел себя как подобает. Кушанашвили подчеркнул, что Гордон в своих передачах унижает только слабых, тех, кто не может ему ответить.

"Интеллектуальное чмо!" – врезал коллеге Отар Кушанашвили.

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Александр Гордон. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 8 августа 2021, 18:37 Источник: Ютуб-шоу "Каково?!" ✓ Надежный источник
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