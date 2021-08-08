"Интеллектуальное чмо!": Кушанашвили врезал унижающему слабых Гордону

Журналиста, судя по всему, взбесило поведение телеведущего.

Журналист Отар Кушанашвили раскритиковал коллегу по цеху Александра Гордона. Последний, по словам Отара Шалвовича, уже давно не является профессионалом.

Кушанашвили вспомнил эпизод, поразивший его до глубины души. Однажды журналисту поступил звонок и человек на другом конце провода сообщил о смерти певицы Жанны Фриске. Отара Шалвовича позвали на съемку передачи о вокалистке.

Горюющий Кушанашвили собрался с силами и приехал в студию. Программу вел Александр Гордон.

"Гордон был в подпитии и всем видом показывал, как ему на все наплевать", – вспомнил журналист. Кончина молодой и любимой многими Жанны Фриске не вызывала никаких эмоций у телеведущего.

Отар Кушанашвили считает, что заявляться на работу в состоянии опьянения – недопустимо. Телеведущий, как заметил журналист, не может работать в кадре трезвым – ему просто-напросто скучно. Телевизионное начальство требует от Гордона куража и рейтингов, и он выпивает, чтобы быть в нужном настроении. Собственный моральный облик давно не заботит Александра Гарриевича.

"Он выбрал деньги и уничтожил свою карьеру", - рассудил Кушанашвили.

Отар Шалвович добавил, что знает телеведущего много лет. Ранее Александр Гарриевич вел себя как подобает. Кушанашвили подчеркнул, что Гордон в своих передачах унижает только слабых, тех, кто не может ему ответить.

"Интеллектуальное чмо!" – врезал коллеге Отар Кушанашвили.