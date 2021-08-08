"Мужики пересылали ее фотографии": названа настоящая причина увольнения Волочковой из Большого театра

Анастасия Волочкова когда-то была примой Большого театра и настоящим секс-символом. Максакова рассказала, с чем было связано увольнение балерины.

Российская балерина Анастасия Волочкова была настоящей звездой Большого театра. Ей доставались главные роли и самые богатые ухажеры страны. Она была секс-символом и привлекала внимание огромного количества мужчин.

Но отвергнув одного из таких кавалеров, она обрекла себя на увольнение. Обиженный олигарх сделал все, чтобы приму затравили и уволили из театра. Это стало шоком и большим ударом для артистки, ведь нет ничего страшнее для балерины, чем лишиться карьеры.

Процесс увольнения проходил очень странно. Руководство театра заявило, что Волочкова не подходит под стандарты танцовщицы. Мария Максакова, оперная певица, бывшая солистка Мариинского театра, даже поделилась информацией о том, что для Анастасии купили весы, чтобы проверить, нет ли у звезды лишних килограммов.

"Устроили публичную порку, хорошо оплаченную этим обиженным дяденькой" – поделилась своими воспоминаниями артистка.

Певица недоумевает, как Иксанов, директор Большого театра, мог допустить такую ошибку и послушать отвергнутого Анастасией мужчину, который лишь хотел отомстить балерине. Также Марию посмешила причина увольнения.

"Можно подумать, остальные были в идеальной форме" – недоумевает Максакова.

Мария Петровна – не единственная, кто поддержала Волочкову в сложный период ее жизни. О вопиющей несправедливости высказался российский артист и педагог, премьер балета Большого театра грузинского происхождения Николай Цискаридзе.

Напомним, что Анастасия Волочкова была артисткой Большого театра в течение пяти лет. Ей пришлось уйти в 2003 году.