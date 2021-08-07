Семенович разрешила любовнику ходить налево

Неужели Анна Семенович так отчаялась, что согласилась на свободные отношения? Выходит, и ее мужчина, и она сама могут ходить налево. Такой подход для российской действительности весьма необычен.
Имя своего избранника певица не раскрывает. Известно лишь то, что со своим новым бойфрендом экс-солистка группы "Блестящие" познакомилась в одном из элитных ресторанов Москвы. Сейчас пара живет в большой красивой квартире в центре столицы, которая досталась певице от бывшего ухажера.
Семенович удивила своих поклонников заявлением о том, что даже будучи в отношениях, она не прекращает искать "того самого". Об этом она рассказала на YouTube-шоу Давида Виннера.
"Мой избранник мне еще не муж, поэтому я могу выбирать!" – поделилась своими мыслями блондинка.
Семенович признается, что у нее высокие требования к своим мужчинам. Например, они не имеют права сильно напрягать ее по утрам, если у звезды плохое настроение. А если кто-то посмеет не следовать ее правилам, то актриса быстро найдет ему замену. Такой Анна была не всегда. После тяжелого расставания с предыдущим кавалером после полутора лет отношений она стала очень строго следить за тем, чтобы к ней относились с уважением.
Более того, как недавно стало известно, Семенович заморозила яйцеклетки, чтобы в будущем у нее могли появиться дети. На это она не остановилась и рассказала, что в скором времени опять пойдет на такой же шаг.
Популярные темы форума
Санкции временно снимаются. Общайтесь.
Начальник самоутверждается за счет сотрудников
Мама нарушает личное пространтство
завидую своей сестре
Эгрегор существует
Создаем собственный эгрегор
Новые границы Москвы