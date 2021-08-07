Семенович разрешила любовнику ходить налево

Анна Семенович никогда не была обделена мужским вниманием. Вот и сейчас, находясь в отношениях, она не отказывается от ухаживаний со стороны.

Неужели Анна Семенович так отчаялась, что согласилась на свободные отношения? Выходит, и ее мужчина, и она сама могут ходить налево. Такой подход для российской действительности весьма необычен.

Имя своего избранника певица не раскрывает. Известно лишь то, что со своим новым бойфрендом экс-солистка группы "Блестящие" познакомилась в одном из элитных ресторанов Москвы. Сейчас пара живет в большой красивой квартире в центре столицы, которая досталась певице от бывшего ухажера.

Семенович удивила своих поклонников заявлением о том, что даже будучи в отношениях, она не прекращает искать "того самого". Об этом она рассказала на YouTube-шоу Давида Виннера.

"Мой избранник мне еще не муж, поэтому я могу выбирать!" – поделилась своими мыслями блондинка.

Семенович признается, что у нее высокие требования к своим мужчинам. Например, они не имеют права сильно напрягать ее по утрам, если у звезды плохое настроение. А если кто-то посмеет не следовать ее правилам, то актриса быстро найдет ему замену. Такой Анна была не всегда. После тяжелого расставания с предыдущим кавалером после полутора лет отношений она стала очень строго следить за тем, чтобы к ней относились с уважением.

Более того, как недавно стало известно, Семенович заморозила яйцеклетки, чтобы в будущем у нее могли появиться дети. На это она не остановилась и рассказала, что в скором времени опять пойдет на такой же шаг.