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Шоу-бизнес
Семенович разрешила любовнику ходить налево

Семенович разрешила любовнику ходить налево

Анна Семенович никогда не была обделена мужским вниманием. Вот и сейчас, находясь в отношениях, она не отказывается от ухаживаний со стороны.
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Неужели Анна Семенович так отчаялась, что согласилась на свободные отношения? Выходит, и ее мужчина, и она сама могут ходить налево. Такой подход для российской действительности весьма необычен.

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 Анна Григорьевна Семенович

Анна Григорьевна Семенович певица, актриса

Имя своего избранника певица не раскрывает. Известно лишь то, что со своим новым бойфрендом экс-солистка группы "Блестящие" познакомилась в одном из элитных ресторанов Москвы. Сейчас пара живет в большой красивой квартире в центре столицы, которая досталась певице от бывшего ухажера.

Семенович удивила своих поклонников заявлением о том, что даже будучи в отношениях, она не прекращает искать "того самого". Об этом она рассказала на YouTube-шоу Давида Виннера.

"Мой избранник мне еще не муж, поэтому я могу выбирать!" – поделилась своими мыслями блондинка.

Семенович признается, что у нее высокие требования к своим мужчинам. Например, они не имеют права сильно напрягать ее по утрам, если у звезды плохое настроение. А если кто-то посмеет не следовать ее правилам, то актриса быстро найдет ему замену. Такой Анна была не всегда. После тяжелого расставания с предыдущим кавалером после полутора лет отношений она стала очень строго следить за тем, чтобы к ней относились с уважением.

Более того, как недавно стало известно, Семенович заморозила яйцеклетки, чтобы в будущем у нее могли появиться дети. На это она не остановилась и рассказала, что в скором времени опять пойдет на такой же шаг.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
7 августа 2021, 11:35 Источник: YouTube-шоу Давида Виннера ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Анна Семенович выставила напоказ большой живот

комментарии

Ответить:

Гость826700
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Жирная трухлявая баба. Ей о внуках пора думвть. Какой там "любовник"...))?
Гость825147
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…А если кто-то посмеет не следовать ее правилам … Милая Анна, ты обречена на одиночества с такой жизненной философией. Не женщина , а диктатор. Удивительно, что кто-то квартиру подарил. Наверное, прессовала сильно и он сдался. Женственной надо быть, мягкой добродушной - такой должна быть женщина. Какой же ты слабый пол, если ты кошмаришь мужчин?
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