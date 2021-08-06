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Шоу-бизнес
Нагнувшаяся Кабо с обвисшей грудью и стаканом вызвала вопросы

Нагнувшаяся Кабо с обвисшей грудью и стаканом вызвала вопросы

53-летняя Ольга Кабо удивила россиян серией свежих фото. Актриса позировала в необычном виде.
прочитано 718 раз

Артистка отличается от многих своих коллег по шоу-бизнесу сдержанностью и тщательным подходом к снимкам для соцсетей. В ее инстаграм-аккаунте не увидеть излишне пикантных снимков.

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Но на сей раз звезда позволила себе немного отойти от такой пуританской скромности и разместила в своем микроблоге несколько кадров, отличающих от того, что она публиковала ранее. Ольга Кабо нарвалась на осуждение от некоторых поклонников за свой внешний вид.

На одном их фото знаменитость стоит, нагнувшись и облокотившись на перила. Артистка пожелала подписчикам приятного завершения недели. В такой позе хорошо видно грудь Ольги Кабо, которую слишком придирчивые фолловеры назвали обвисшей. Кроме того, критиков смутил бокал с напитком, который на снимке держит в руке актриса.

Большинство же пользователей соцсети восхитились тем, как в своем возрасте выглядит Ольга Кабо. Она следит за фигурой и кожей, что позволяет ей оставаться привлекательной. Ранее стало известно, что актриса получила серьезную травму – сломала два ребра.

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Фото: Dmitry Golubovich/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 6 августа 2021, 21:45 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

50-летняя Ольга Кабо оказалась красивее молодой иностранной актрисы

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