Нагнувшаяся Кабо с обвисшей грудью и стаканом вызвала вопросы

Артистка отличается от многих своих коллег по шоу-бизнесу сдержанностью и тщательным подходом к снимкам для соцсетей. В ее инстаграм-аккаунте не увидеть излишне пикантных снимков.
Но на сей раз звезда позволила себе немного отойти от такой пуританской скромности и разместила в своем микроблоге несколько кадров, отличающих от того, что она публиковала ранее. Ольга Кабо нарвалась на осуждение от некоторых поклонников за свой внешний вид.
На одном их фото знаменитость стоит, нагнувшись и облокотившись на перила. Артистка пожелала подписчикам приятного завершения недели. В такой позе хорошо видно грудь Ольги Кабо, которую слишком придирчивые фолловеры назвали обвисшей. Кроме того, критиков смутил бокал с напитком, который на снимке держит в руке актриса.
Большинство же пользователей соцсети восхитились тем, как в своем возрасте выглядит Ольга Кабо. Она следит за фигурой и кожей, что позволяет ей оставаться привлекательной. Ранее стало известно, что актриса получила серьезную травму – сломала два ребра.
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