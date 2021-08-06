Знаменитый режиссер объявил себя отцом Марии Голубкиной

Скандал вокруг семейных связей Марии Голубкиной продолжается. Сценарист и режиссер Николай Щербинский считает, что именно он является родителем артистки.

Своим отцом Мария Голубкина всегда считала актера Андрея Миронова, который десять лет прожил в браке с ее матерью и коллегой Ларисой Голубкиной. Слухи о том, что звезда театра и кино воспитывает не родную дочь, появились относительно недавно.

По документам именно Миронов записан отцом знаменитости. Но в Сети упорно ходят сплетни, что якобы дочь Лариса Голубкина родила либо от Алексея Баталова, либо от Николая Щербинского. Сама артистка наотрез не желает высказываться на этот счет. Она раз от раза заявляет, что забеременела от Миронова.



Сама Мария Голубкина тоже в шоке от происходящего. Ей не нравится, что через столько лет ей в родители записывают все новых мужчин. Режиссер Щербинский решил взять слово и раскрыть свою правду. По его словам, с Голубкиной он встречался, но в брак вступать не собирался.

Сценарист поведал, что после развода с его коллегой Владимиром Досталем любовница обратилась к нему, чтобы пожить в квартире его родителей, которым не нужна была та жилплощадь. Через год актриса съехала, а спустя еще год сценарист узнал, что стал отцом. Позвонив Ларисе Голубкиной, он в резкой форме попросил избавить его "от своего подкидыша".

По его словам, женщина испугалась правоохранительных органов и переписала отцовство на Андрея Миронова. Также Щербинский предположил, что Голубкина могла забеременеть от экс-супруга Досталя, а малышку записать на него ради получения квартиры большей площади.

Общение с предполагаемой наследницей режиссер никогда наладить не пытался. Он убежден, что мать настроила девочку против него. Да и сама Мария Голубкина всю жизнь считает своим отцом знаменитого артиста, который ее воспитывал.