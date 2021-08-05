"Откровеннее не будет": беременная Арзамасова показала себя во всей красе

Актриса никогда не любила делать слишком смелые фото, открывающие тело. И на сей раз звезда "Папиных дочек" себе не изменила.
Лиза Арзамасова предстала в черном платье в обтяжку, продемонстрировав уже довольно большой живот. Так что совсем скоро она с мужем Ильей Авербухом обзаведутся малышом. Свой образ она дополнила шляпой, передает 5-tv.ru.
В комментарии к кадру знаменитость заявила, что откровеннее фото ее интересного положения не будет. При этом актриса добавила, что более смелые снимки – лишь для личного пользования.
Поклонники поддержали Лизу Арзамасову в ее решении не выставлять напоказ пикантные кадры. "Откровеннее и не надо! Все прекрасно и так!Очень нежно и трогательно", "Не надо больше откровенных фото, тебе очень идут сарафаны и платья!", – высказались фолловеры.
Напомним, о беременности Лизы Арзамасовой стало известно весной. Многие россияне сошлись во мнении, что артистка стала еще женственнее, чем прежде.
Как писали "Дни.ру", ранее Елизавета Арзамасова заразилась коронавирусом. О недуге знаменитости рассказывал режиссер Сарик Андреасян, в картине которого снимается супруга Ильи Авербуха.
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