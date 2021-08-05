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Шоу-бизнес
"Откровеннее не будет": беременная Арзамасова показала себя во всей красе

"Откровеннее не будет": беременная Арзамасова показала себя во всей красе

Лиза Арзамасова поделилась снимком, который вызвал у россиян бурю эмоций.
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Актриса никогда не любила делать слишком смелые фото, открывающие тело. И на сей раз звезда "Папиных дочек" себе не изменила.

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Лиза Арзамасова предстала в черном платье в обтяжку, продемонстрировав уже довольно большой живот. Так что совсем скоро она с мужем Ильей Авербухом обзаведутся малышом. Свой образ она дополнила шляпой, передает 5-tv.ru.

В комментарии к кадру знаменитость заявила, что откровеннее фото ее интересного положения не будет. При этом актриса добавила, что более смелые снимки – лишь для личного пользования.

Поклонники поддержали Лизу Арзамасову в ее решении не выставлять напоказ пикантные кадры. "Откровеннее и не надо! Все прекрасно и так!Очень нежно и трогательно", "Не надо больше откровенных фото, тебе очень идут сарафаны и платья!", – высказались фолловеры.

Напомним, о беременности Лизы Арзамасовой стало известно весной. Многие россияне сошлись во мнении, что артистка стала еще женственнее, чем прежде.

Как писали "Дни.ру", ранее Елизавета Арзамасова заразилась коронавирусом. О недуге знаменитости рассказывал режиссер Сарик Андреасян, в картине которого снимается супруга Ильи Авербуха.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 5 августа 2021, 15:28 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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