Голубкина взорвалась после слухов о связи с Баталовым: Глупо, даже стыдно

В последнем интервью бывший администратор "Москонцерта" отметила, как сильно Мария похожа на старшую наследницу легенды советского кино от первого брака. По мнению Нины Федоровой, Николай Щербинский, которого и считают отцом актрисы, просто пожалел беременную Ларису Ивановну и принял ее. Она убеждена, что все коллеги знали о романе Голубкиной и Баталова. "Были возлюбленными несколько лет", – уверяет Нина Федорова.
Журналисты решили задать вопрос самой Ларисе Голубкиной. Однако в ответ получили полное негодование. Актриса отметила, что приходить с таким вопросом к человеку, который уже прожил свою жизнь – "глупо, даже стыдно". Она поинтересовалась, зачем кому-то "рыться" в интимных деталях, если Марии скоро будет 50 лет.
Саму новость мать Марии Голубкиной назвала "бредятиной" и выразила надежду на то, что распространяющим ее и задающим вопросы хорошо платят за это. Артистка спросила, что ее ответ даст и станет ли кому-то лучше. Возмущенный монолог завершился словами о том, что она не намерена становиться частью ситуации, которая не имеет к ней никакого отношения.
При этом Нина Федорова утверждает, что сама Мария никогда не интересовалась вопросом только потому, что невероятно любила своего отчима. Лариса Голубкина же, помимо отношений с Алексеем Баталовым, якобы решила и некоторые карьерные вопросы в то же время. Администратор подчеркнула, что великий артист якобы "заставил" Юрия Озерова пригласить "возлюбленную" на роль в ленте "Освобождение".
Популярные темы форума
Как избавиться от прыщей?
Санкции временно снимаются. Общайтесь.
Как правильно воспитать сына?
Эгрегор существует
Мама нарушает личное пространтство
Создаем собственный эгрегор
завидую своей сестре
Начальник самоутверждается за счет сотрудников