Голубкина взорвалась после слухов о связи с Баталовым: Глупо, даже стыдно

Накануне появилась информация о том, что биологическим отцом Марии Голубкиной якобы может являться Алексей Баталов. Неожиданную версию прокомментировала мать артистки, Лариса Голубкина.

В последнем интервью бывший администратор "Москонцерта" отметила, как сильно Мария похожа на старшую наследницу легенды советского кино от первого брака. По мнению Нины Федоровой, Николай Щербинский, которого и считают отцом актрисы, просто пожалел беременную Ларису Ивановну и принял ее. Она убеждена, что все коллеги знали о романе Голубкиной и Баталова. "Были возлюбленными несколько лет", – уверяет Нина Федорова.

Журналисты решили задать вопрос самой Ларисе Голубкиной. Однако в ответ получили полное негодование. Актриса отметила, что приходить с таким вопросом к человеку, который уже прожил свою жизнь – "глупо, даже стыдно". Она поинтересовалась, зачем кому-то "рыться" в интимных деталях, если Марии скоро будет 50 лет.

Саму новость мать Марии Голубкиной назвала "бредятиной" и выразила надежду на то, что распространяющим ее и задающим вопросы хорошо платят за это. Артистка спросила, что ее ответ даст и станет ли кому-то лучше. Возмущенный монолог завершился словами о том, что она не намерена становиться частью ситуации, которая не имеет к ней никакого отношения.

При этом Нина Федорова утверждает, что сама Мария никогда не интересовалась вопросом только потому, что невероятно любила своего отчима. Лариса Голубкина же, помимо отношений с Алексеем Баталовым, якобы решила и некоторые карьерные вопросы в то же время. Администратор подчеркнула, что великий артист якобы "заставил" Юрия Озерова пригласить "возлюбленную" на роль в ленте "Освобождение".

