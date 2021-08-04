"Столько грехов?": пришедшая в храм Смехова вызвала вопросы

Звезда опубликовала в своем инстаграм-аккаунте фотоотчет из Сергиева-Посада. На кадрах певица позирует на фоне церковных куполов, колокола и демонстрирует подписчикам чудесные виды с высоты.
На одном из снимков у Алики Смеховой в области сердца находится светлое пятнышко. Знаменитость поинтересовалась, заметили ли фолловеры это "сияние". Она объяснила, что "Анахата – это сердечная чакра силы безусловной любви".
Пользователи Сети оценили кадры из крупнейшего мужского монастыря Русской православной церкви с многовековой историей. Подавляющее большинство восхитились фото и разделили благостное настроение теледивы.
"Алика, мне так нравится, что вы путешествуете по России настоящей, а не шлете приветы с "багамских островов", как большинство, это очень импонирует", "Очень душевно", – высказались россияне. Но были и те, у кого посещение актрисой святых мест вызвало вопросы.
"Такой ангел, а столько грехов – почему в церковь тянет?", – поинтересовался один из поклонников.
Отметим, что в свои 53 года Алика Смехова прекрасно выглядит. Ранее исполнительница рассказывала о своем питании. По словам звезды, она никогда не была вегетарианкой. Мясо она позволяет себе раз в неделю.
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