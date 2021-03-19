"Сливочный вкус": 52-летняя Смехова лакомится сцеженным из груди послеродовым молозивом

Кортни Лав, Ким Кардашьян, Алисия Сильверстоун, признались, что употребляли свою плаценту после родов в разных видах – делали сушеные чипсы, добавляли в смузи, принимали пилюли с порошком из "последа". Мол, этот "биологический материал" помогает пережить послеродовую депрессию, а после приема ощущается прилив энергии и хорошее настроение.
А Алика Смехова пристрастилась к молозиву. Это секрет молочной железы, вырабатываемый в последние дни беременности и в первые дни после родов. Густая клейкая жидкость желтого цвета с высоким содержанием белков содержит иммуноглобулины и антитоксины, которые обеспечивают формирование так называемого колострального иммунитета и нормализуют деятельность пищеварительного тракта.
Ввиду особых свойств (своеобразный вкус, свертываемость при кипячении и др.) молозиво запрещено смешивать с нормальным молоком. Но Смехову это не остановило. "Я добавляю 2 мерных ложки в воду или молоко и наслаждаюсь приятным сливочно-медовый вкусом", – пояснила она.
По ее мнению, у молозива одни сплошные плюсы. "Уходят проблемы с ЖКТ, улучшается метаболизм, ускоряется обмен веществ и регенерация тканей, укрепляется иммунитет, замедляется процесс старения, увеличивается общий тонус организма, помогает быстрее восстановиться после курса лечения антибиотиками после ковида", – заверила Алика.
Существует разные виды молозива – кобылье, буйволиное. Но Смехова предпочитает коровье в виде смешенного в витаминами и минералами порошка.
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