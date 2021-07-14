Оголившаяся 53-летняя Смехова показала неидеальную фигуру

Алика Смехова отдыхает на море. В своем микроблоге артистка похвасталась пляжными снимками.

Актриса опубликовала фотосессию в море в разных купальниках. Она предложила поклонникам посоветовать ей, какой цвет ей больше к лицу: белый, синий или коралловый.

Фолловеры оценили смелость Алики Смеховой, решившейся показать неидеальную фигуру. Многие отдали предпочтение синему купальнику, в котором звезда смотрится более стройной. Белый же цвет, как известно, визуально добавляет килограммы.

В итоге подписчики сошлись во мнении, что знаменитости все идет. "Алика, вам все к лицу", "Выглядите просто супер", "Шикарная", – осыпали комплиментами Алику Смехову россияне.

Ранее актриса поделилась необычным секретом красоты и молодости. Алика Смехова пристрастилась к молозиву. Эта густая клейкая жидкость с высоким содержанием белков содержит иммуноглобулины и антитоксины, Артистка добавляет две мерных ложки в воду или молоко и наслаждается сливочно-медовый вкусом. Знаменитость любит коровье молозиво в виде смешенного с витаминами и минералами порошка.

Также Алика Смехов рассказывала о своем питании. По словам звезды, она никогда не была вегетарианкой. Мясо она позволяет себе раз в неделю.

