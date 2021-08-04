Постоянно брала деньги в долг: кем была Брухунова до свадьбы с Петросяном

Сейчас Татьяна Брухунова живет в элитной квартире в центре Москвы, покупает себе дорогие вещи и просвещает поклонников о новинках в сфере индустрии красоты. Такая жизнь началась у нее после замужества с 75-летним юмористом Евгением Петросяном.
Но мало кто знает, что однажды Татьяна Брухунова приехала покорять столицу из Тулы и считала копейки. Она жила в бесконечных долгах и не спала ночами.
Семья
Татьяна Брухунова росла в простой семье, ее растили мама и бабушка. Отец рано умер. Девочка росла спокойным ребенком, никогда не отличалась бунтарским характером, не рвалась на гулянки и прилежно училась. После школы она поехала в Москву и поступила в Московский университет культуры и искусства. После окончания учебы Татьяна Брухунова устроилась работать в Театр эстрадных миниатюр, руководителем которого был юморист Евгений Петросян. Там и началась история дружбы юмориста и его молодой помощницы.
К слову, в то время она получала мизерную зарплату и так же перебивалась от одного дохода до другого, иногда брала в долг у друзей. Когда она занимала деньги, то не спала ночами, постоянно думая о том, как их поскорее вернуть.
Роман с Петросяном
В 2018 году в Сети поползли слухи о том, что у Евгения Петросяна интрижка с его помощницей, которая младше его на 43 года. В результате их связь подтвердилась, после чего он решил развестись с Еленой Степаненко после 33 лет брака.
Звездную пару ждал долгий раздел имущества, а Татьяну Брухунову масса негатива и обвинения в том, что она развалила крепкую семью. Женщину подозревали в корысти и даже боялись, что она отнимет у Петросяна все его имущество в погоне за наживой. Но к удивлению многих пара счастлива до сих пор, Татьяна Брухунова родила мужу сына, а сам Евгений Петросян словно расцвел.
В свое оправдание Татьяна Брухунова завила, что Евгений Петросян уже давно не жил со своей женой, а она открыла ему второе дыхание. Позже выяснилось, что пара начала встречаться еще в 2013 году. Петросян сначала сделал Брухунову ассистентом, а затем и личным помощником. Татьяна занималась организацией его концертов, а заодно и многим другим. Ее финансовое положение наконец наладилось.
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