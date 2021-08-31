Внезапное появление сына Орбакайте вызвало шок: Не узнать

Сын Кристины Орбакайте Дени долгое время не жил в России. На днях певица выложила видео и показала, как сильно изменился ее сын.

Сын российской певицы Кристины Орбакайте вернулся в Россию и многие его не узнали. Дело в том, что Дени Байсаров еще в детстве уехал в Лондон. Там мальчик жил и изучал бизнес и маркетинг.

В России сын артистки провел времени очень мало. Мальчик даже с небольшим акцентом говорит на русском языке, зато английским владеет в совершенстве. Эту особенность его речи можно заметить в нескольких видео, которые уже взрослый парень выкладывает у себя в "Инстаграме".

В последний день лета дочь Аллы Пугачевой решила устроить проводы лета и закатила речную прогулку. Артистка сняла видео, где и показала своего сына. 23-летний бизнесмен одет в черный костюм, а его образ украшают яркие принты. Не все подписчики сразу же узнали сына актрисы.

"Какой Дени красавчик!", "Это Денька там мелькнул?" – написали удивленные поклонники в комментариях.

Вернувшись в Россию после жизни за границей, Дени активно развивает сразу несколько дел. Он устраивает арт-вечеринки, занимается собственным брендом одежды и аксессуаров и, конечно, не забывает про свое любимое хобби – фотографию. Своим творчеством внук Примадонны делится в социальных сетях.

Напомним, что в Великобритании Дени учился в колледже и лишь иногда приезжал в гости к родственникам в Россию. У парня сложились прекрасные отношения с Аллой Пугачевой, Никитой Пресняковым и Лизой с Гарри.