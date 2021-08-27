Орбакайте раскрыла секрет кардинального похудения Пугачевой

Кристине Орбакайте идет 51-й год, но выглядит она прекрасно, словно юная девушка. "Я просто слушаю свой организм, – говорит она. – Хотя приходится довольно трудно, потому что постоянные переезды, работы, и режим меняется".
В отличной форме и мама Кристины – 72-летняя певица Алла Пугачева. Она похудела, похорошела, помолодела изменила стиль и прическу. "У нее свой взгляд на себя, свою внешность и диету – у нее все абсолютно индивидуально!" – рассказала Орбакайте о секрете кардинального похудения Аллы Борисовны.
"Я бы хотела, чтобы дети видели меня моложавой мамой, а не бабушкой", – любит подчеркивать Примадонна.
Наверное, ее 9-летняя внучка Клавдия очень гордится, видя кажущихся ровесницами таких молодых маму и бабушку. Кстати, именно с ней девочка провела все это лето. "Это счастливое лето для моей дочки, потому что она проводит его с бабушкой, – улыбается Кристина. – Там был настоящий пионерский лагерь с режимом, играми, учебой, просмотром кино. Лучшего отдыха для Клавы я бы даже не придумала!"
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