Орбакайте раскрыла секрет кардинального похудения Пугачевой

Свою творческую судьбу Кристина Орбакайте считает счастливой. Даже несмотря на пандемию, она весь сезон играла в театре, в июле снималась в фильме "Любовь-морковь 4", в августе поехала на долгожданные гастроли, а потом начнет подготовку к юбилейному шоу.

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