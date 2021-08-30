"Не стало моего любимого ребеночка": Зарубина сообщила о тяжелой утрате

29 августа Ольга Зарубина отметила день рождения – артистке исполнилось 63 года. Однако в этот день знаменитость пребывала далеко не в самом хорошем расположении духа. Дело в том, что всего несколько дней назад у женщины случилось горе – умерла любимая собака Ольги Зарубиной по кличке Бакс.
Экс-супруга Александра Малинина стала хозяйкой Бакса еще во время своего пребывания в США. Очаровательному малышу было всего четыре месяца, когда он переехал жить к Зарубиной. С тех пор собака стала верным другом певицы, и позже они вместе вернулись жить в Россию. Но недавно сердце любимого питомца по какой-то причине остановилось, и это стало большой трагедией для его безутешной хозяйки.
"Я плачу и не могу остановиться. Не стало моего любимого ребеночка Бакса," – сообщила знаменитость.
Женщина рассказала "Собеседнику", как страшно, когда такое горе происходит прямо у тебя на глазах. День, в который Бакс скончался, стал одним из самых тяжелых в жизни Ольги Зарубиной.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что Ольга Зарубина состоит в отношениях с неким артистом из США, которого ни разу не видела вживую. Кстати, там же живет дочь певицы Кира, которая родилась в браке Ольги Зарубиной и Александра Малинина.
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