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62-летняя Ольга Зарубина сообщила о беременности: Суррогатных матерей я не приемлю

62-летняя Ольга Зарубина сообщила о беременности: Суррогатных матерей я не приемлю

Ольга Зарубина. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ольга Зарубина счастлива в отношениях с неким артистом, который живет в Америке. Зашла речь и о том, чтобы родить ребенка.
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Несколько месяцев назад Ольга Зарубина познакомилась с мужчиной, живущим в США. Ему 64 года. По его словам, он давно увлечен артисткой. С той минуты, как много лет назад она стояла перед ним в очереди в кассу. "Он – из шоу-бизнеса, раньше мы с ним вместе работали в Москонцерте, но никогда не общались", – сообщила певица.

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Они часто пересекались на разных мероприятиях, но так ни разу и не пообщались. Все изменилось, когда Ольга Зарубина вышла замуж за певца Александра Малинина. "Он рассказывает: "Мы ехали с ним как-то в одной машине на концерт, но я даже с ним не разговаривал, злился на него. Потому что он меня опередил!" Судьба никак не давала нам возможность встретиться, всегда нас разводила", – рассказала артистка.

Лишь в этом году загадочный кавалер смог пообщаться с Ольгой Зарубиной благодаря соцсетям. Теперь они беседуют регулярно. Самое интересное, что вживую они еще ни разу не виделись. Должны были встретиться в сентябре, но пандемия коронавируса нарушила все планы. Ехать в США к избраннику певица не хочет, потому что боится там застрять.

Впрочем, в Америке давно живет дочь Ольги Кира. Певица предложила ей познакомиться с ее ухажером, но та отказалась. Зарубина объяснила: "Кира не против познакомиться с моим нынешним возлюбленным. Она пообещала, что, когда я все-таки прилечу в США, она тоже приедет ко мне".

Воздыхатель даже предложил Ольге эмигрировать в Америку, но та колеблется. Она пока не готова так радикально менять свою жизнь. К тому же в России живут ее поклонники, для которых она поет. Впрочем, Зарубина ничего не исключает. "Конечно, все будет зависеть от того, как будут развиваться события. Пока меня все устраивает. Я не могу сказать, что у меня к нему большая любовь. Что такое любовь? Когда ноги подкашиваются и звездочки сыплются из глаз? Это не любовь. Это страсть, которая быстро заканчивается. И если ничего другого между людьми не было, такие союзы быстро распадаются. Мне кажется, что важнее дружба, которая потом перерастает в любовь", – философски отметила Зарубина.

Несмотря на наличие нового возлюбленного, рожать второго ребенка 62-летняя певица не намерена. "Суррогатных матерей я не приемлю. Если делать ЭКО, нужно пройти гормональную терапию. В моем возрасте это чревато", – здраво рассуждает артистка. Ольга заявила, что теперь ждет внуков от дочки Кира.

Автор: 26 октября 2020, 14:37 Источник: "Собеседник" ✓ Надежный источник

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