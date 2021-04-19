"Подкаблучник!": экс-супруга влепила смачную оплеуху отказавшемуся от дочери Малинину

Около десяти лет назад дочь Ольги Зарубиной познакомилась с отцом. Исполнитель не признал ее и отказался от общения.

Кира была счастлива, наконец, увидеть родного папу. Однако встреча не принесла никаких плодов, только множественные расстройства. Александр Малинин до сих пор не контактирует с наследницей. Ольга Зарубина считает, что вся вина за это целиком лежит на плечах его жены, Эммы Малининой.

После публичного свидания с отцом Кира впала в тяжелую депрессию. Долгое время она не могла выйти из этого состояния. Однако постепенно все начало налаживаться. Ольга Владимировна убеждена, что сам артист прекрасно понимает, что перед ним стояла его дочь, но наладить общение ему не позволяет строгая жена.

Ольга Зарубина уверена, что для себя он все решил, никаких сомнений у певца не возникает. "Подкаблучник!" – говорить она, констатируя повышенной влияние супруги на его жизнь. Артистка полагает, что в этой семье он просто ничего не решает. По мнению эстрадной певицы, Александр Малинин не может ничего с собой сделать, потому что возлюбленная против.

Напомним, Александр Малинин и Ольга Зарубина поженились в 1983. Их брак просуществовал несколько лет. На момент развода маленькой Кире не было даже года. С тех пор артист ни разу не поинтересовался судьбой малышки, что невероятно тревожит ее мать.

