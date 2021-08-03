"В тебя стреляли?": изменившийся Гарик Мартиросян шокировал внешним видом

Стремительно лысеющий 47-летний Гарик Мартиросян заявил, что нарастил волосы. Радостью артист поделился со своими поклонниками.

Юморист разместил в своем инстаграм-аккаунте фото, а позже его удалил. Но журналистам удалось зафиксировать снимок.



Гарик Мартиросян раньше отличался густой черной шевелюрой, но в последнее время начал быстро терять волосы. Шоумен отнесся к происходящему с самоиронией.

Артист запечатлен в кадре на фоне светильника, сделанного в форме дерева. На фото он находится прямо над головой звезды. "Нарастил волосы", – пошутил Гарик Мартиросян. Он добавил, что теперь нужно идти к парикмахеру-электрику.

Фолловер поддержали ироничный тон знаменитости, отметив, что новая "прическа" подчеркивает овал лица. "Гарик, в тебя стреляли?", – высказался один из подписчиков. Некоторых вид комика шокировал.

Напомним, Гарик Мартиросян резко сменил имидж в начале 2021 года. Шоумен подстригся налысо. В то же время артист сильно похудел. Некоторые поклонники предположили, что юморист болен, но скрывает это. Однако он не подтвердил данную информацию.

Гарик Мартиросян женат на избраннице по имени Жанна. Пара вместе более 20 лет. Познакомились они в Сочи 24 года назад, на родине Жанны. В 1998 году чета сыграла свадьбу. Супруги воспитывают сына Даниэля и дочь Жасмин.

